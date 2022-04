Declaró el "Toto" Salvio y la Justicia tomó medidas contra el futbolista

Tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros del domicilio de Magalí Aravena.

Debe abstenerse de tener contacto con su ex por cualquier medio salvo las cuestiones relativas a los hijos en común.

No puede conducir vehículos por 30 días.

Debe dar aviso a la fiscalía y/o el juzgado pcyf N° 12 su salida del país.

salvio instagram.webp

Cómo fue la pelea entre el "Toto" Salvio y se exesposa

El incidente ocurrió a las 00:52 de la madrugada del jueves, donde Magalí Aravena -la esposa de Salvio- fue para dialogar con el futbolista debido a que hacía una semana habían decidido "tomarse un tiempo". Si bien estan casados, se encuentra "separados de hecho".

Aravena contó en su denuncia ante la Policía que cuando llegó a la esquina lo vio con otra mujer dentro de un auto, por lo cual ella "se colocó delante del vehículo pidiéndole hablar y el jugador avanzó" con el auto (Mercedes Benz) "impactando en la pierna". Fue arrastrada algunos metros, tal como se ve en las imágenes de los videos de cámaras de seguridad de la zona.

La discusión habría surgido por una "storie" de Instagram de Sol Sheckler, la mujer que posteó la imagen del jugador mientras usaba la parrilla en su casa y que habría generado la discusión.

La mujer cayó en el piso y allí se dio la fuga de Salvio. Ahora los efectivos de la Policía se encuentran en la búsqueda del jugador de Boca luego del incidente y se espera que se presente a la justicia para esclarecer el hecho.

Alberto Crescenti, titular del SAME, habló con los medios y confirmó las lesiones que padeció la mujer. "Cerca de la 1.35 de la madrugada personal del SAME asisitió a una mujer, que se identificó como la expareja de Salvio, en una dependencia de la Policía de Avenida Garay y Huergo. Allí el personal médico verificó que tenía un traumatismo en el miembro inferior derecho y no hizo falta su traslado a un centro de atención", explicó.

Se conoció luego el video del momento en el que "Toto" Salvio atropelló a Aravena en Puerto Madero. Allí se ve la secuencia, donde la mujer es arrastrada algunos metros por el auto del futbolista, quien se encontraba con otra persona.