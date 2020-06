Boca rechazó la contrapropuesta de Carlos Tevez y el clima es cada vez más espeso

Para esto va a pesar la postura de Juan Román Riquelme, vicepresidente primero, más allá de que en la última reunión por zoom de la Comisión directiva el viernes pasado, el presidente Jorge Ameal y la mayoría de los miembros estaba de acuerdo.

Ambas partes tratarán de volver a dialogar en las próximas horas, pero en un escenario incierto y abierto que nadie pensaba meses atrás, después de que el "jugador del pueblo" fuera protagonista fundamental del triunfo ante Gimnasia con gol suyo por 1 a 0, cuando decía que quería terminar su carrera en el club del que es hincha y que la plata no iba a ser ningún obstáculo.

El contexto no es el mejor en la relación del ídolo con los integrantes de la secretaría de fútbol que conduce Juan Román Riquelme, que se agravó el domingo cuando Jorge Bermúdez, miembro de esa área, en su twitter acusó al "Apache" de querer ser candidato a presidente del club en las elecciones de diciembre de 2023 de la mano de Daniel Angelici, basándose en un informe del sitio "Expediente político".

"La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer", puso en redes sociales el excapitán de la época de oro de Carlos Bianchi y el encargado en dialogar con el representante Adrián Ruocco por la renovación de jugador.

"Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer." — Jorge Bermúdez (@patronbermudez) June 28, 2020

"Cuando me retire veré como puedo ayudar al club, si es como técnico o como dirigente. Ayudaré desde otro lado, donde me toque. Voy a ver si me tiraré a presidente", dijo Tevez en la nota con Radio La Red de hace 48 horas, y dio pie a muchas suspicacias en el "mundo Boca".

A eso le agregó: "Con Jorge Ameal nos respetamos más allá de nuestras diferencias", dejando en claro que su postura estaba más cercana a la dirigencia anterior presidida por su amigo personal Daniel Angelici,, al cual apoyó en las elecciones del club de diciembre de 2015 en la que venció entre ellos al actual presidente.

Este tuit no le habría caído muy bien a Juan Román Riquelme ya que piensa que no era el momento para seguir en una lucha mediática que no hace más que ahondar el conflicto.

Riquelme le pidió a Jorge Ameal que el departamento de fútbol se haga cargo de la renovación del contrato del futbolista, luego que el presidente había llamado en el último mes dos veces a Tevez para ver cómo estaba en lo anímico y en lo físico.

Ameal habló por última vez con "Carlitos" hace un mes por un tema de premios y le avisó que Jorge Bermúdez y Raúl Cascini se hacían cargo de comunicarse con él. La respuesta de Tevez fue que todo lo hablaran con su agente Ruocco.

Recordemos que todo nació cuando la semana pasada "el Patrón" había dicho que antes que ellos llegaran al club "Tevez era un ex jugador" y que con el entrenador Miguel Ángel Russo lo "levantaron" para que sea pieza clave en la obtención de la Superliga 2019/20.

Tevez el viernes respondió que no le gustaron esas palabras y que le hubiese parecido mejor que si pensaban eso no lo hubiesen dicho por los medios sino en forma privada, pero que todo se puede arreglar "por el bien de Boca".

La postura de la gente que maneja el fútbol en Boca sigue siendo inquebrantable a la hora de negociar que el jugador firme por un año, porque para ellos lo mejor es que Tevez suscriba un contrato hasta el 30 de junio de 2021, con la posible chance de extenderlo seis meses más, hasta diciembre de ese año, si el equipo va con chances en la Copa Libertadores.

Motivos no le faltan al departamento de fútbol, porque si renovaran por seis meses, a fin de año se tendrían que volver a sentar a negociar los términos económicos que tardaron en pulir esta vez, debido a la gran diferencia entre lo que pidió el "Apache", que sorprendió por lo elevado del monto a los de la secretaría de fútbol, y lo que le terminaron ofreciendo, que es mucho menor a lo que ganaba en el último contrato.

Carlos Tevez, de 36 años, debutó en Boca en 2001 y logro 10 títulos oficiales en la institución, entre ellos una Copa Libertadores y una Intercontinental, y es el segundo jugador argentino que más campeonatos ganó después de Lionel Messi.