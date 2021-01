Tevez rompió el silencio tras la consagración y despejó los rumores sobre su futuro

Embed #ESPNF10 | #ESPN



"ME VOY A QUEDAR"



Carlitos dejó en claro que "hay Tevez para rato en Boca" y contó que "ya le queda poco" en el fútbol. ¿Se retira en el Xeneize? pic.twitter.com/bHD9sFMucf — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 18, 2021

El 'Apache' consiguió su undécimo título con la camiseta de Boca y el número 29 como futbolista profesional, siendo uno de los argentinos más ganadores de la historia.

Esta conquista, además, tuvo una carga emotiva especial para el capitán del 'Xeneize', quien arribó el mismo domingo a San Juan, porque se quedó acompañando a su papá, internado en estado delicado de salud.

"No tengo pensado dejar de jugar. Por mi viejo, por mi vieja, por mi familia no voy a dejar de intentarlo. No tenemos mucho tiempo de parate, solo una semana y no perdés estado físico. Creo que puedo dar y seguir, me siento bien", explicó.

Embed #ESPNF10 | #ESPN #CopaDiegoMaradona El dolor de Tevez tras confirmar una mala noticia sobre la salud de su padre. ¡Fuerza, Carlitos! ⚽ pic.twitter.com/BkM1E5xYLn — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 18, 2021

Además, se refirió a lo que significa para él vestir la camiseta del club del cual es hincha: "Uno juega siempre con el corazón y cuando uno juega con el corazón es casi imposible que se juegue mal. Si me tocaba entrar iba a jugar de esa manera por mi mamá y mi papá", señaló.

Por último, analizó su futuro una vez que deje el fútbol, donde proyecta hacer el curso de entrenador para poder dirigir.

"Este año durísimo que tuve en el ámbito familiar lo hice bien dentro de la cancha y creo que todavía puedo dar. Yo creo que me queda poco, esta debe ser una de las últimas. Empezaré a estudiar, prepararme para técnico, para ver qué voy a hacer. Uno tiene que estar preparado. Pero habrá una Libertadores más, me voy a quedar", cerró el delantero.

El plantel 'Xeneize' gozará de una semana de vacaciones e iniciará la pretemporada el próximo martes 26 de enero, ya que el 14 de febrero se iniciará la nueva temporada del fútbol argentino.