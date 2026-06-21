Bombazo en el mercado de pases: Inter Miami acordó la llegada de Casemiro para jugar con Lionel Messi

El brasileño llegará como agente libre y será nuevo compañero de Lionel Messi en el ambicioso proyecto del equipo estadounidense.

Inter Miami suma otra figura internacional y continúa armando un plantel de jerarquía alrededor de Lionel Messi.

Inter Miami dio un nuevo golpe en el mercado de pases y acordó la llegada de Casemiro , quien se convertirá en nuevo compañero de Lionel Messi. El mediocampista brasileño arribará como agente libre y solo restan completar los trámites formales antes del anuncio oficial.

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La operación entre el club estadounidense y el volante brasileño se venía trabajando desde marzo y terminó de destrabarse en las últimas horas. La intención del futbolista fue clave para avanzar en las negociaciones, ya que el propio Casemiro tenía el deseo de compartir equipo con Messi.

El acuerdo fue confirmado por el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano , quien informó que las partes ya tienen todo encaminado para cerrar la incorporación. El jugador llegará después de finalizar su etapa en Manchester United y firmará su contrato una vez que finalicen los procedimientos administrativos.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte de Inter Miami, el club ya recibió la aprobación necesaria para avanzar con la documentación y todo indica que la presentación llegará en los próximos días.

Una nueva figura para acompañar a Lionel Messi

La llegada de Casemiro representa otro movimiento importante del equipo de Florida, que continúa apostando por sumar futbolistas de enorme trayectoria internacional. El objetivo del club es construir un plantel competitivo alrededor de Messi y potenciar su crecimiento dentro del fútbol de Estados Unidos.

Para el capitán argentino, será la incorporación de un jugador con una extensa carrera en la elite. El brasileño fue protagonista durante años en el Real Madrid, donde ganó múltiples títulos, incluyendo varias Champions League, y luego tuvo un papel destacado en la Premier League con Manchester United.

El mediocampista también cuenta con una larga trayectoria en la Selección de Brasil, donde fue una pieza fundamental gracias a su capacidad para recuperar pelotas, ordenar el juego y aportar equilibrio en el mediocampo.

casemiro messi.jpg El volante brasileño se prepara para compartir equipo con Messi en una nueva etapa de su carrera. Conmebol

Un fichaje que va más allá de lo deportivo

El arribo de Casemiro no solo apunta a mejorar el rendimiento dentro de la cancha, sino que también forma parte de una estrategia de Inter Miami para rodear a Messi con jugadores de peso y experiencia.

El brasileño aportará marca, liderazgo, lectura táctica y personalidad en una zona clave del equipo. Su presencia busca darle al conjunto estadounidense mayor solidez y competitividad en los grandes desafíos que tendrá por delante.

Además, la decisión tuvo un componente personal: Casemiro quería vivir en Miami, jugar junto a Messi y sumarse a un proyecto que pretende convertirse en una de las grandes referencias del fútbol en Estados Unidos.