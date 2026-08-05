Jugador de Los Pumas fue sancionado por "conducta intimidatoria" con un árbitro ante Inglaterra + Agregar ámbito en









Fue por un reclamo al australiano Angus Gardner luego de que el TMO haya anulado un try de Bautista Delguy que le podría haber dado el empate a Argentina.

Tomás Albornoz se perderá los próximos tres partidos de Los Pumas y uno con su club, Toulon. @tomialbornoz

El apertura de Los Pumas, Tomás Albornoz, fue sancionado con cuatro fechas de suspensión tras admitir cargos de inconducta ante el Comité Disciplinario de World Rugby. Fue por un comportamiento al final del partido entre Argentina e Inglaterra en Santiago del Estero por el Nations Championship el 18 de julio, que fue derrota 31-24 para los locales.

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Con el tiempo agotado, Bautista Delguy se lanzó al ingoal, apoyó el balón en el piso y logró un try para Argentina que le podía haber dado el empate. Pero luego de una revisión de más cuatro minutos del TMO, Brett Cronan, determinó que el brazo del argentino había salido del campo de juego antes del apoyo y anuló la jugada. Tampoco sancionó un tackle alto anterior que podría haber derivado en un try penal.

Bautista Delguy había conseguido un try al final del partido que le podría haber dado el empate a Los Pumas pero que fue invalidado por el TMO. @lospumasuar El árbitro australiano, Angus Gardner, pitó el final y Albornoz se acercó enérgicamente a reclamarle la decisión o pedirle explicaciones. En esa acción, le tocó el pecho al juez con un brazo, el oficial del partido le corrió el brazo y el jugador molesto le gritó sus argumentos señalándolo con el dedo índice. Esta secuencia terminó en una investigación para el argentino con posterior citación a declaratoria. Bajo la regla 18 del reglamento, el Comité Disciplinario encuadro determinó que “su conducta, en su conjunto, fue intimidatoria”.

Felipe Contepomi no lo convocó a los siguientes partidos frente a Sudáfrica y Australia, porque con el expediente disciplinario abierto y antecedentes de la World Rugby con situaciones similares, sabía que el apertura recibiría una sanción y que no podría contar con el jugador.

La acción entre Tomás Albornoz y el árbitro australiano que desencadenó la sanción para el argentino. El criterio de la World Rugby para sancionar a Tomás Albornoz El Comité Disciplinario entendió que, si bien el contacto con el árbitro fue limitado, se dio en un contexto de reclamo por una decisión sobre el final del partido. Por esa razón fue evaluada dentro del Anexo 1 del Reglamento 17 como una situación de contacto con un oficial de partido, que conlleva una suspensión de seis partidos. Afortunadamente para el argentino, la sanción que recibió fue de cuatro encuentros.

"Quiero pedir disculpas a los oficiales del partido por la manera en que me acerqué a ellos. Entiendo que la forma no fue la correcta, más allá de lo que sentía en ese momento. Ya les hice llegar mis disculpas personalmente y voy a tomar esta experiencia como un aprendizaje", declaró el tucumano que recibió cuatro fechas de suspensión, aunque no aceptó que su conducta haya sido abusiva o amenazante. Qué partidos se pierde Tomás Albornoz La sanción que recibió aplica tanto a nivel selección como a nivel clubes, por lo que no podrá estar disponible para Los Pumas el próximo 8 de agosto ante Sudáfrica, ni el 29 de agosto y 5 de septiembre frente a Australia. Con su club, Toulon de Francia, se perderá el cruce contra el Stade Rochelais por el Top 14. Albornoz podrá volver a vestir la camiseta argentina en la gira de noviembre por Europa, cuando la selección se enfrente a Irlanda el 6, Italia el 14 y Francia el 21 de ese mes.