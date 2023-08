Bonmatí ganó el premio a la mejor jugadora del año y apuntó contra Rubiales

Aitana Bonmatí , campeona del la Champions League con el Barcelona y del Mundial 2023 con la selección de España, ganó este jueves el premio a la mejor jugadora del año en la UEFA. En su discurso de agradecimiento no dejó pasar el momento que atraviesa su equipo: "Como sociedad no debemos permitir que haya abusos de poder ", apuntó sobre el beso no consentido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales a su compañera Jennifer Hermoso.

Para comenzar su discurso expresó: "No se ha celebrado el Mundial como debería ser y no me gustaría dejar pasar la página”. De esta manera se refirió al beso no consentido de Rubiales en la ceremonia de premiación del Mundial y repudió: "Como sociedad, no debemos permitir que haya abusos de poder en las relaciones laborales y faltas de respeto. Estoy con mis compañeras y con Jenni Hermoso”, dijo en respaldo a su compañera de equipo.