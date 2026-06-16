Brasil en alerta por Neymar: crecen las dudas sobre su presencia ante Haití en el Mundial 2026

El jugador del Santos continúa en recuperación por su lesión. Apuestan a que al menos pueda volver a estar presente ante Escocial.

La selección de Brasil sigue de cerca la evolución física de Neymar , quien podría perderse también el segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 . El delantero continúa recuperándose de una lesión en la pantorrilla derecha y su participación frente a Haití , el próximo 19 de junio, aparece cada vez más comprometida.

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El capitán brasileño ya se ausentó en el empate 1-1 frente a Marruecos durante el debut de la Verdeamarela y, a pocos días del siguiente encuentro, todavía no logró reincorporarse a los entrenamientos junto al resto del plantel.

Con el objetivo de monitorear la evolución de la lesión, Neymar volvió a someterse a estudios médicos en las últimas horas. Los resultados mostraron señales positivas, aunque los especialistas consideran prematuro darle el alta deportiva.

La molestia muscular se originó hace aproximadamente un mes, cuando el futbolista defendía la camiseta del Santos , y desde entonces trabaja bajo un plan especial de recuperación.

A pesar de la mejoría observada, el atacante continuará realizando tareas diferenciadas y no participará de los trabajos de máxima intensidad junto al grupo principal.

La apuesta de Ancelotti

Cuando confeccionó la lista para la Copa del Mundo, Carlo Ancelotti optó por incluir al experimentado delantero aun sabiendo que llegaba condicionado físicamente.

El entrenador italiano valoró no solo el aporte futbolístico del exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain, sino también su liderazgo dentro de un plantel que mezcla juventud y experiencia.

“Está trabajando muy fuerte porque se quiere recuperar lo más pronto posible. Esperamos que pueda estar con el grupo la próxima semana. No solo lo llamamos por su habilidad técnica sino también por su experiencia y el ejemplo que puede representar dentro de nuestro grupo”, había señalado el técnico al referirse a la situación del futbolista.

Mientras los médicos siguen evaluando su estado, la prioridad pasa por evitar una recaída que complique aún más su participación en el torneo. Por ese motivo, el trabajo de Neymar está enfocado actualmente en conservar la masa muscular y mantener la condición cardiovascular mientras completa la recuperación de la lesión.

Desde el cuerpo médico consideran que la evolución es favorable, aunque prefieren no acelerar los tiempos. La intención es que el regreso a la actividad se produzca cuando el jugador pueda competir sin riesgos.

Brasil espera a su máxima figura

La posible ausencia frente a Haití representa una preocupación para el seleccionado brasileño, que necesita sumar de a tres para encaminar la clasificación a los octavos de final.

Si bien el equipo cuenta con variantes ofensivas de jerarquía, Neymar continúa siendo una de las referencias más importantes dentro del plantel y una pieza clave en el esquema de Ancelotti.

Por ahora, la presencia del astro brasileño para el segundo encuentro del Grupo C permanece en duda. Las próximas jornadas serán determinantes para saber si podrá regresar a tiempo o si deberá seguir observando el Mundial desde afuera de la cancha.