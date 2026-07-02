Cabo Verde, la revelación del 1% que busca el golpe histórico ante Argentina en el Mundial 2026

Las proyecciones de que la Selección caboverdeana superara la fase de grupos eran casi nulas al inicio de la Copa del Mundo. Hoy, enfrentará al campeón con la convicción de que su historia no responde a un milagro, sino a un proyecto de largo plazo.

Cuando comenzaron a circular las primeras proyecciones del Mundial 2026 , Cabo Verde aparecía con apenas un 1% de probabilidades de avanzar a los octavos de final . Era, para casi todos, una selección destinada a cumplir el papel de invitada en su primera participación en una Copa del Mundo . Pero el fútbol suele desafiar la lógica, como ocurrió día atrás con Paraguay cuando eliminó a Alemania . Y ahora, después de convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo, el pequeño archipiélago africano se prepara para enfrentar a la Selección argentina de Lionel Messi en un duelo que, inevitablemente, remite a la vieja metáfora de David contra Goliat . Aunque los caboverdianos prefieren contar otra historia.

"No tenemos una estrella. Nuestra fuerza es el colectivo" , resumió el periodista deportivo Marcos Fonseca , director de Radio Cabo Verde (RCV) , la mayor emisora de ese país, para explicar una identidad que se construyó a contramano de muchas selecciones africanas repletas de figuras individuales. "La principal razón del éxito es la unión del grupo. Nuestro fútbol tiene que basarse en el espíritu de equipo y en el espíritu de sacrificio. Los jugadores corren unos por otros y eso nos permite llevar a la práctica el plan de juego. Todos juegan para el colectivo", sostuvo en diálogo con Ámbito .

Esa mirada coincide con la del periodista Benvindo Neves , editor de Deportes de RCV, quien rechazó la idea de que el recorrido de los Tiburones Azules - como se lo conoce al seleccionado caboverdiano - sea una casualidad. "Este es el resultado de un trabajo que viene desde hace muchos años. El DT Pedro Leitão Brito (más conocido como Bubista ) y su cuerpo técnico llevan seis años al frente de la selección y durante todo ese tiempo se trabajó con mucha seriedad y criterio", afirmó a este medio.

Para Neves, las fortalezas del equipo son tanto futbolísticas como emocionales y psicológicas. "La primera es la unión. No existe ese futbolista del que todos esperan una genialidad para resolver un partido. Lo que tenemos es un colectivo muy fuerte. La segunda es la solidaridad dentro de la cancha: todos trabajan para el equipo. Y la tercera es que este grupo juega por todo un pueblo", sintetizó.

La paradoja, según ambos analistas, es que la selección africana suele sentirse más cómodo frente a las grandes potencias que ante rivales de menor jerarquía. "Cada vez que nos toca enfrentar a selecciones importantes rendimos mejor. Por eso esta sorpresa solo existe para quienes no conocían a Cabo Verde. En realidad, es el resultado de un proceso que viene desde hace muchos años", aseguró Neves.

FIFA

Fonseca encuentra una explicación futbolística: "Sabemos que Argentina tiene a Messi, un jugador capaz de desequilibrar cualquier partido. Pero personalmente me gusta ver a Cabo Verde enfrentando rivales muy difíciles porque el nivel de concentración del equipo aumenta muchísimo en esos partidos". El periodista de RCV cree que la posibilidad de competir pasa por un libreto muy claro. "Argentina seguramente tendrá mucho más la pelota. Nosotros podemos hacer daño si logramos recuperarla y salir rápido de contraataque, especialmente por las bandas", dijo.

Allí, Fonseca dejó una definición que grafica el estilo de juego de Cabo Verde, que representa el espíritu de este equipo y su esencia: "Nuestro modelo de juego refleja la esencia del pueblo caboverdiano. Siempre hemos luchado contra las dificultades. Salimos a la cancha para enfrentar las adversidades y pelear contra cualquier rival. Podemos no conseguir la victoria, pero nunca perdemos la esperanza", reflexionó. "Eso caracteriza al pueblo caboverdiano. Incluso en el himno de los Tiburones Azules se dice: 'Vencer obstáculos es nuestro pan de cada día' ", afirmó.

La fortaleza defensiva es otro de los pilares del equipo. En la Eliminatoria africana, Cabo Verde terminó primero de su grupo con 23 puntos, cuatro más que Camerún. Marcó goles en nueve de los diez partidos y no recibió tantos como local durante toda la clasificación. "Esa solidez defensiva es una de las grandes características del equipo de Bubista y también se vio contra España", agregó Neves, un dato a tener en cuenta y que explica una parte del éxito del seleccionado africano.

Mucho más que un partido para Cabo Verde

Más allá de lo que ocurra frente a la Argentina, en Cabo Verde hay una certeza: este Mundial ya cambió para siempre la historia del fútbol del país. Para los caboverdianos el verdadero premio de este Mundial puede estar fuera de la cancha. Marcos Fonseca sostuvo que el impacto ya empezó a sentirse dado que "la participación en el Mundial marcó un antes y un después para el fútbol de Cabo Verde. Nos dio una visibilidad enorme. Nuestros jugadores podrán conseguir mejores contratos y la valorización de la imagen del país seguramente atraerá más turistas. El turismo es uno de los motores de nuestra economía".

Según explicó Fonseca a este medio, incluso comenzaron a aparecer negocios que antes ni siquiera existían. "Es la primera vez que tenemos licenciamiento oficial de camisetas y está siendo un éxito. Además, ya hay inversores interesados en desarrollar escuelas de fútbol y otros proyectos deportivos". Incluso asegura que ya comenzaron a verse los primeros efectos: "La visibilidad ya está atrayendo inversiones. Algunos inversores ya vinieron a conocer las condiciones para abrir escuelas o invertir en proyectos de fútbol. Tenemos talento, somos un país joven, pero necesitamos más formación", indicó.

Para Benvindo Neves, el desafío ahora será convertir esa exposición en desarrollo. "Estoy convencido de que habrá un antes y un después. Pero también tendremos mayores responsabilidades. Habrá que mejorar nuestras competiciones, la infraestructura y seguir profesionalizando el fútbol", remarcó. El periodista de RCV Praia cree que el Mundial puede convertirse en una plataforma para proyectar al país mucho más allá del deporte. "Esta visibilidad atraerá inversiones y fortalecerá al fútbol local. Pero dependerá también de las políticas públicas aprovechar esta oportunidad histórica. El deporte y la cultura son, sin ninguna duda, los grandes embajadores de Cabo Verde", señaló.

UC

Neves explicó que el impacto de este Mundial supera incluso al que tuvo la histórica clasificación a la Copa Africana de Naciones de 2013. "En aquel momento muchos medios extranjeros viajaron al país para hacer coberturas. Pero aquello era un torneo continental. Ahora estamos hablando de un Mundial, con una repercusión muchísimo mayor. Por eso estoy convencido de que habrá un antes y un después", dijo. La oportunidad recién empieza y dependerá de las decisiones que tome el país en los próximos años. "Eso también implica mayores responsabilidades. Tendremos que mejorar nuestras competiciones internas, la organización del fútbol, las infraestructuras y seguir profesionalizando el deporte", advirtió. Y concluyó: "Hoy, con todos los ojos del mundo puestos sobre Cabo Verde, tenemos una oportunidad histórica. El deporte y la cultura son, sin ninguna duda, los grandes embajadores de nuestro país".

Mientras el mundo observa un nuevo capítulo entre un gigante y un equipo debutante, en Cabo Verde sienten que el verdadero triunfo ya comenzó hace tiempo. Porque detrás de ese 1% que acompañó a los Tiburones Azules al inicio del Mundial hubo años de trabajo silencioso, una identidad colectiva y la convicción de que el tamaño de un país no siempre determina hasta dónde puede llegar. Ahora, frente al campeón del mundo, buscarán volver a desafiar los pronósticos. Y aunque la historia todavía no está escrita, en el archipiélago africano ya demostraron que, a veces, ese 1% alcanza para cambiarlo todo.