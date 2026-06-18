Canadá aplastó a Qatar con un 6-0, sumó su primer triunfo mundialista y quedó a un paso de los dieciseisavos + Agregar ámbito en









Con un triplete de Jonathan David y aprovechando las expulsiones de su rival, el seleccionado local firmó una de las goleadas más amplias del torneo y se acomodó en la cima del Grupo B.

Con un triplete, Jonathan David fue el gran héroe de Canadá frente a Qatar.

Canadá consiguió este miércoles su primera victoria en el Mundial 2026 y lo hizo de manera contundente. El conjunto anfitrión goleó 6-0 a Qatar en Vancouver, sumó tres puntos clave para la clasificación y quedó como líder del Grupo B, aunque la jornada también estuvo marcada por la grave lesión de Ismaël Koné.

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Con este resultado, el local quedó como líder del Grupo B y dio un paso importante hacia los dieciseisavos de final. Además, la amplia diferencia de goles le permitió sacar ventaja en una zona que se había complicado tras la goleada conseguida por Suiza ante Bosnia y Herzegovina. Ahora, los locales definirán el primer puesto del grupo frente al seleccionado suizo.

Gran goleada de Canadá frente a Qatar El equipo canadiense tomó el control del partido desde el inicio y abrió el marcador a los 16 minutos por intermedio de Cyle Larin, una de las figuras en el triunfo anterior frente a Bosnia y Herzegovina. Más tarde apareció Jonathan David, que anotó el primero de sus tres goles para ampliar la ventaja.

La situación comenzó a complicarse para Qatar a los 33 minutos, cuando Ahmed fue expulsado tras la intervención del VAR. En primera instancia el árbitro había sancionado penal y mostrado tarjeta amarilla, pero la revisión determinó que la infracción había ocurrido fuera del área y modificó la sanción por una roja directa.

Antes del descanso, Canadá volvió a golpear. En tiempo agregado, Jonathan David marcó el 3-0 y dejó prácticamente sentenciado el encuentro.

La segunda mitad tuvo una imagen preocupante para los locales. Ismaël Koné sufrió una fractura de pierna tras una dura entrada de Assim Madibo, acción que también fue revisada por el VAR y terminó con la expulsión del futbolista qatarí. Con dos hombres menos, el seleccionado asiático quedó completamente desbordado. video lesion kone La grave lesión de Ismaël Koné. Canadá aprovechó la superioridad numérica y amplió la diferencia con un golazo de tiro libre de Nathan Saliba a los 63 minutos. El mediocampista dedicó su tanto a Koné realizando el número ocho con sus manos. La goleada siguió creciendo con un autogol de Mohamed Manai a los 77 minutos y, ya en tiempo de descuento, Jonathan David completó su hat-trick para sellar el 6-0 definitivo.