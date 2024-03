Carlos Tevez, explosivo contra el tesorero de la AFA: "Enterraste los bolsos que trajiste de Qatar"

En la sala de conferencias del Estadio de Huracán, Tomás Adolfo Ducó, Tevez estalló tras el partido: "Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo Dóvalo con Barracas Central tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo". Y agregó: "Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los técnicos venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal... Que no nos caguen".