Carlos Tevez hablará con Román Riquelme para su partido despedida en la Bombonera, con Messi y Cristiano Ronaldo entre los invitados

Carlos Tevez expresó su deseo de organizar un partido despedida en La Bombonera, acompañado de grandes estrellas del fútbol internacional como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La propuesta, según detalló en una entrevista, es llevar a cabo un cierre oficial con los fanáticos de Boca Juniors, club con el que logró títulos nacionales e internacionales. "Sería bonito culminar un ciclo con un partido en homenaje. Creo que va a ocurrir. Tiene que ocurrir. No ha habido conversaciones. Lo voy a hacer, pero hay que ver cuándo, qué momento, porque no es sencillo", dijo el exjugador.

Respecto a su futuro como entrenador, afirmó que busca un nuevo reto: "En las dos experiencias que tuve, en Rosario Central e Independiente, no me sentía a gusto con la gente que dirigía el club. Eso es algo que uno debe mejorar. El siguiente paso como técnico tiene que ser diferente". En este sentido, no se postuló para dirigir Boca "por respeto a Gago", pero reconoció que en el futuro le gustaría ser el entrenador del Xeneize.

En cuanto a su retiro, reveló,"Cuando murió mi padre, no tenía sentido seguir. Me levanté, le dije a Vanesa, mi esposa, que no tocaría más una pelota. Nunca me arrepentí. A mí me tocaba salir del entrenamiento, ir al hospital y ver a mi papá en estado vegetativo".

Su opinión sobre la selección argentina

En relación con la selección argentina, elogió al plantel actual pero evitó comparaciones, “La actual Selección es de las mejores, pero no hay que ponerle el título de la mejor de todas las épocas. No me tocó vivir la del 78. Les faltaría el respeto a los que jugaron”.

Destaco que le gustaría dirigir a dos jugadores de la selección como son Cristian “Cuti” Romero y a Alexis Mac Allister: “Lo que ha crecido Alexis es una barbaridad”. En relación con su vínculo con la hinchada, recordó: “Uno de jugador daba un mensaje sin querer, a chicos de barrio que veían imposible llegar. Inspirabas a los pibes para que se motiven a intentarlo”.

Su opinión sobre el presente de Boca

Carlos Tevez habló sobre la situación actual de Boca y reconoció que "es triste" verlo fuera de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, "Es muy difícil opinar desde este lado. Para el hincha, es doloroso ver a Boca no disputar la Libertadores ni la Sudamericana. Es algo fuerte. El equipo juega cada domingo. No es nada fácil para la gente ver los sorteos de la Libertadores y la Sudamericana por televisión, no ver al equipo los miércoles y jueves, y no tenerlo en la competencia más importante. Lo digo como hincha".