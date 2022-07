Carlos Tevez liquidó al Chapa Retegui: "El fútbol no es para cagones"

En un mano a mano periodístico con TyC Sports, el Apache deslizó: "Me hago cargo que lo de Retegui fue desprolijo, porque esperaba que venga de frente y me lo diga en la cara. Estoy más sorprendido que nadie que no esté acá, pero él priorizo más lo político y en eso falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, hay que poner el pecho e ir al frente".