La inflación de alimentos se aceleró fuerte y estiman que superó el 4% en febrero + Seguir en









Un informe privado mostró que el rubro Carnes fue el que mayor incidencia tuvo en el segundo mes del año. También hubo fuertes subas en bebidas y panificados.

La inflación de alimentos y bebidas presiona sobre el IPC de febrero.

La inflación en alimentos y bebidas volvió a acelerarse en febrero, a punto tal de que una de las consultoras privadas que mide la evolución de este rubro de manera semanal estimó que superó el 4%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El número se desprende del informe semana de la consultora LCG. La firma calculó que la inflación de alimentos y bebidas se aceleró 0,8 puntos porcentuales en el promedio de las últimas cuatro semanas. De esta manera, trepó al 4,2% en febrero. El estudio destacó que esto ocurrió a pesar de que en la cuarta semana del mes arrojó 0%.

Por otra parte, se redujo el porcentaje de productos sin variaciones de precios. El estudio informó que "se incrementó tanto la participación de los alimentos y bebidas con aumentos como la de los que reflejaron las bajas".

El informe también mencionó que para los resultados se relevaron precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados, y que los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires.

supermercado inflacion precios consumo ventas alimentos Depositphotos Inflación de alimentos: ¿qué fue lo que más aumentó? La variación de la cuarta semana de febrero mostró un incremento liderado por Frutas (+2,3%), Productos lácteos y huevos (+1,4%) y Azúcar, miel, dulces y cacao (+0,6%), mientras que Carnes (-0,3%) presentó una caída de precios después de 15 semanas al alza.

Sin embargo, a lo largo del mes, lo que más aumentó fueron las Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (6,1%); los Productos de panificación, cereales y pastas (5,7%) y las Carnes (5,2%). En particular, la suba de la carne fue lo que mayor incidencia tuvo en la medición y aportó 1,62% del 4,2% de suba en los alimentos y bebidas. En tanto, la subdivisión Bebidas e infusiones para consumir en el hogar y Productos de panificación, cereales y pastas influyeron en un 0,87% y 0,85%, respectivamente. image