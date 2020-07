China retoma fútbol en una "burbuja" y básquet con público

Aunque la pandemia de coronavirus está en gran medida controlada en la República Popular China y apenas quedan infecciones, las autoridades se tomaron su tiempo para decidir dar luz verde también al fútbol.

Sin embargo, el hecho de que la Superliga se inicie no significa que los aficionados puedan volver a entrar en los estadios ya que las reglas a las que debe atenerse son muy estrictas y los estadio estarán vacios.

Los partidos se jugarán en sólo dos sedes, Dalian, ciudad portuaria con 4.500.000 habitantes, y Suzhou, de 11.000,000 de habitantes y a 110 kilómetros al oeste de Shanghai.

El Grupo A se desarrollará en Dalian y los ocho equipos, Dalian Pro, Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F, Henan Jianye, Jiangsu Suning, Shandong Lunneg, Shanghai Shenhua y Shenzen, se concentrarán en un hotel

Por su parte, el Grupo B tendrá escenario a Suzhou y los equipos son Beijing Guoan, Chongqing Dang, Hebei Fortune, Qingdao Huanghai, Shanghai SIPG, Shijiazhuang, Tianjin Teda y Wuhan Zall, también hospedados en un mismo sitio.

Los equipos están completamente protegidos del público y sólo después de una ronda preliminar separada en ambas ciudades los finalistas competirán entre sí en una ronda final, señaló la revistas alemana Kicker.

Se aplica un estricto toque de queda a los jugadores. Las reuniones con la familia son tabú y ni siquiera se les permite que les entreguen comida en sus hoteles.

"Será complicado para muchos jugadores no poder ver a sus esposas e hijos. Pero si no jugás, no ganas dinero", explicó el consejero de jugadores chino Wang Xiao.

Aunque los estadios permanecen vacíos, la liga ha presentado algunas ideas para hacer de los partidos más atractivos para los aficionados, al menos en la televisión. Con el fin de crear una mejor atmósfera se instalará un sistema de realidad aumentada para llenar las gradas vacías con espectadores virtuales y las emisiones estarán acompañadas por cánticos de los aficionados de los estadios grabados en temporadas anteriores.

Para mejorar el ambiente de los jugadores, se proyectarán videos temáticos de los clubes en pantallas gigantes en los estadios cuando se marquen los goles.

La Asociación de Fútbol de China dispuso que los dos estadios de la ronda preliminar (Dalian Sports Center y Suzhou Olympic Sports Centre) serán decorados alternativamente al estilo de los equipos que juegan.

El básquet, con público

Por su parte, la Liga China de Básquetbol (CBA) anunció este jueves que el público estará de nuevo autorizado a estar presente en las canchas a partir del domingo, convirtiéndose así en una de las primeras ligas deportivas en acoger espectadores en estadios cerrados desde la declaración de pandemia de coronavirus.

La CBA se había convertido el 20 de junio en la primera liga en reanudarse en China después de un parón de casi cinco meses. Lo hizo a puerta cerrada y únicamente en dos ciudades.

El regreso de los espectadores a las canchas se hará en dos tiempos y el proceso se completará para el inicio de los 'playoffs' el 31 de julio, ya con todos los espectadores de más de 12 años con posibilidad de estar presentes.

Sin embargo, la presencia será "controlada" y los aficionados tendrán que estar distanciados a al menos un metro de distancia, llevar mascarillas y demostrar que han superado con éxito un test del coronavirus en las últimas 48 horas.

"Los hinchas que echen de menos los estadios tendrán la ocasión (...) de animar a sus equipos y jugadores favoritos en vivo", declaró la CBA en su comunicado de este jueves.

En Estados Unidos, donde la pandemia está todavía en expansión, la NBA debe reanudarse a puerta cerrada el 30 de julio en la 'burbuja' de Orlando, sin presencia de espectadores hasta al menos el final de esta temporada.