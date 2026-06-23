Dos goles, dos récords: Cristiano Ronaldo agrandó su leyenda en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

El histórico futbolista portugués obtuvo dos marcas con las que no cuenta Lionel Messi. Además, enderezó la clasificación de Portugal a la próxima ronda.

Cristiano Ronaldo batió dos nuevos récords con la selección de Portugal ante Uzbekistán , uno de los cuales había obtenido Lionel Messi poco tiempo antes, pero el portugués logró superar. Tras marcar el 1 a 0 por la segunda fecha del Mundial 2026, se convirtió en el jugador más longevo en anotar en una Copa del Mundo con 41 años , superando al argentino.

Además, en el único deportista en convertir a lo largo de seis mundiales diferentes , récord que el astro argentino no posee dado que no marcó en Sudáfrica 2010.

De esta forma, el portugués agrandó su leyenda y revalidó su historia en la máxima competencia del fútbol. Luego de abrir el marcador, cedió un tiro libre al borde del área para que Nuno Mendes ponga el 2 a 0 .

Ya casi cerrando el primer tiempo, se encargó de ampliar la ventaja al convertir el tercer gol para su equipo, acercando a Portugal a la clasificación . Antes de esta ventaja, el árbitro anuló un gol de Uzbekistán por foul previo.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia del fútbol , algo que se sabe hace tiempo, pero su objetivo es poder alcanzar los mil. Con sus tantos ante Uzbekistán, alcanzó los 974 y quedó a apenas 26 festejos de lograrlo. Lionel Messi, su inmediato perseguidor, llegó a 916.

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v

Desde la cuenta del Guinness World Records se hicieron eco de los números que batió el portugués esta tarde en el Mundial. "El jugador con más goles en Copas Mundiales de la FIFA: 6, por Cristiano Ronaldo", informaron y cerraron con el clásico festejo del delantero y el símbolo de la cabra: "Suiiiiiii".

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Suiiiiii — Guinness World Records (@GWR) June 23, 2026

Portugal enfrenta a Uzbekistán en el Mundial 2026: 2-0 en el primer tiempo

En Houston, los lusos y Uzbekistán se medirán por el Grupo K. El conjunto portugués va por su primera victoria en la Copa del Mundo. A los 6 minutos, Cristiano Ronaldo abrió el marcador. A los 16, puso el segundo en el marcador Mendes de tiro libre.

El encuentro podes verlo en vivo en: Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefe, TyC Sports y Claro. Tiene lugar en el NRG Stadium.

La tajante frase de Kylian Mbappé sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El delantero y capitán de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, se rindió ante Lionel Messi en conferencia de prensa y aseguró que no le sorprendió el gran arranque del astro argentino en el Mundial 2026: “Ya sabía que Messi iba a seguir marcando goles. Siempre lo hace”.

En la previa del partido entre Francia e Irak, que se jugará este lunes en Filadelfia, Mbappé fue consultado por la carrera con Messi por convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo y respondió con admiración hacia su ex compañero en el París Saint-Germain.

Mbappé también fue consultado por el eterno debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia y respondió sin entrar en comparaciones tajantes. "Messi es el mejor del mundo... junto con Cristiano Ronaldo", afirmó, al destacar la extraordinaria trayectoria que ambos construyeron durante más de una década y media en la élite del fútbol.