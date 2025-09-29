Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final, River perdió de local ante Deportivo Riestra. No sólo el Monumental explotó con silbidos y reprobación, luego en las redes sociales los hinchas se descargaron con duras criticas para con sus jugadores y hasta con Marcelo Gallardo por el mal momento.
29 de septiembre 2025 - 11:25
La furiosa reacción de los hinchas de River en las redes contra los jugadores y hasta Marcelo Gallardo: pidieron "fin de ciclo"
La derrota del Millonario ante Riestra provocó un aluvión de críticas de los hinchas. Desde los jugadores hasta el ténico, una noche con reclamos al equipo.
“Que se vayan todos” y “Fin de ciclo” fueron las frases más repetidas durante las expresiones de los hinchas en X (ex Twitter).
