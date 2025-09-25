Los memes de la eliminación de River de la Copa Libertadores tras la goleada de Palmeiras

River no pudo llevar adelante la épica y concluyó su ilusión de ganar la Copa Libertadores en Brasil, luego de caer por 3 a 1 ante el Palmeiras. El conjunto de Marcelo Gallardo llegaba con un resultado adverso, tras perder la ida como local por 2 a 1.El Millonario había igualado la serie de manera temprana, a los siete minutos, a través de Maximiliano Salas, pero se replegó en la segunda parte y lo pagó caro porque Vitor Roque se lo empató a los 50′ del tiempo general.Ya en el final, y tras una expulsión a Marcos Acuña luego de cometer un penal, el argentino José Manuel López fue el encargado de sellar el resultado final con un doblete.Los dirigidos por Gallardo deberán apostar lo que resta del año al ámbito local con la obligación puesta en clasificar a la Copa Libertadores 2026, un objetivo que todavía no garantizó.Los memes de la eliminación de River