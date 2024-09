Con Lionel Messi de titular, Inter Miami sufrió un agónico empate pero sigue en la cima

Como visitante, el elenco de la Florida igualó 1-1 ante New York City FC, que cerró el marcador a los 95 minutos.

Con Lionel Messi en el once titular, Inter Miami dejó escapar este sábado un triunfo que el New York City FC le igualó 1-1 en tiempo de descuento por la MLS .

Messi, de 37 años, no tuvo una de sus mejores juegos aunque participó del tanto de su equipo. "Solamente me voy a referir al rendimiento colectivo, no tengo que hacer ninguna referencia individual de mis jugadores", dijo el entrenador del Inter Miamia, Gerardo Martino, al ser consultado sobre la actuación de Messi.