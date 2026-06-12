Con Michael Bublé y Alanis Morissette, Canadá tuvo su ceremonia de inauguración en el Mundial 2026

Con un show sencillo, los locales realizaron su propia apertura de la cita mundialista en la previa del partido frente a Bosnia y Herzegovina. La diversidad de cantantes de talla mundial predominó en el evento inaugural.

El Mundial 2026 ya está en marcha. El jueves le tocó el turno de la ceremonia de inauguración a México , que luego le ganó en el debut por 2 a 0 a Sudáfrica, y este viernes se llevó a cabo la apertura de Canadá , con artistas de talla mundial como Michael Bublé y Alanis Morissette. Más tarde, Estados Unidos albergará su propio evento en Los Ángeles.

En la previa del partido ante Bosnia y Herzegovina, se hizo el segundo festejo de iniciación en un marco repleto de hinchas canadienses y predominando los artistas de su zona, pero también contó con mucha diversidad.

Los canadienses que cantaron fueron: Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé y William Prince . Representando a distintas partes del mundo, estuvieron Nora Fatehi, de Marruecos; Elyanna, palestino-chilena; Sanjoy, de Bangladesh; y Vegedream, de Francia.

La velada comenzó con Cara, quien estuvo rodeada por maquetas en gran tamaño de ballenas, osos polares y ciervos, además de banderas y otras representaciones sobre una alfombra roja que cubría todo el estadio.

En el nuevo ritual de que ambos equipos completos estén en la mitad de la cancha, cada uno tuvo a su artista regional para representar a su himno. Aleksandar Gaji interpretó el de Bosnia con la melodía de su violín, y Alanis Morissette hizo lo propio con el de Canadá.

Sobre el final fue el turno de Bublé, que rodeado de las banderas de los países participantes, entonó "Bring It On Home to Me", un sencillo estrenado en 2022 como parte de su álbum Higher, entre un coro de personas vestidas de blanco.

bublé

Con un ambiente colorido de rojo en las tribunas, la diversidad también tuvo su protagonismo. Así lo buscó la FIFA, haciendo un show basado en la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones.

En la previa se las vio a las hinchadas de cada selección ir en caravana hacia el estadio de Toronto, manteniendo la llama mundialista más viva que nunca. Y eso mismo es lo que se esperará esta noche, a las 22 horas, en el cierre de las ceremonias de inauguración en Estados Unidos. Partido que desarrollará la selección local frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro.

El show de inauguración del Mundial 2026 comandado por Shakira

Maná fue el primer artista en aparecer con su canción “Oye mi amor”, quién mostró en la previa que estaba tan nervioso que se puso a temblar. Tras fue reemplazado por el venezolano Danny Ocean, con “Partidazo”.

Luego, “Por ella” fue interpretada por Los Ángeles Azules y Belinda, hasta que apareció J Balvin manejando un auto ficticio bajo el ritmo de “Que calor”, y un minuto después se le apareció su compatriota Ryan Castro. Para cerrar la ceremonia, comandada por los colombianos, Shakira se lució y cantó el tema oficial del Mundial 2026: “Dai Dai”.

shakira copa del mundo

La colombiana, por su parte, terminó de afianzar su relación con la FIFA y sacó su tercera canción oficial para la Copa del Mundo. En Sudáfrica 2010 protagonizó “Waka Waka (This Time for Africa)” junto con Freshlyground, siendo una de las canciones más recordadas gracias a la participación de varios jugadores en el video oficial, incluyendo a Lionel Messi. Y en Brasil 2014 lanzó “La La La”, con la participación de Carlinhos Brown.

Junto con los cantantes estuvieron las decenas de bailarines, que en cada acto aparecían con un atuendo especial, haciendo referencia a cada uno de los países anfitriones y sobre todo a México, con varios de ellos vestidos de leones aztecas debido a que la inauguración se hizo en la capital del país.