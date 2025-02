Copa Argentina: Independiente pasó el debut y suma otro objetivo

Con este triunfo, el conjunto de Avellaneda avanzó a los 16avos de final del certamen y deberá medirse ante Gimnasia de Mendoza, que viene de eliminar a Nueva Chicago por 2-0, con sede y horario a confirmar.

Ahora, visitará a Banfield el próximo domingo, en un encuentro válido por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, a partir de las 21:30 en el estadio Florencio Sola, con el objetivo de llegar a lo más alto de la Zona B.

En el arranque del partido, ambos conjuntos tuvieron una oportunidad clara de gol para cada lado, que provocó que los hinchas presentes en el Único de San Nicolas se levanten de sus asientos y se queden con las ganas de gritar el gol.

Al minuto de juego, Tarzia abrió hacia la izquierda para la proyección de Federico Mancuello, y este envió un centro preciso al palo lejano del arquero Santiago Roggero para la llegada de Santiago Montiel, que remató con incomodidad y la pelota se fue por encima del travesaño.

Embed

Sin embargo, dos minutos mas tarde, el conjunto cordobés recuperó el balón ante una mala salida del "Rojo" y dejó a Enzo Avaro solo frente a Rodrigo Rey, pero el guardameta le ganó el duelo al volante y evitó el tanto en contra.

A partir de allí, los de Avellaneda crecieron en el encuentro y dominaron la pelota, pero sin poder lastimar en el área rival, hasta que una polémica jugada por una posible posición adelantada de Tarzia, derivó en el gol de los dirigidos por Vaccari.

Todos los miembros del banco de suplentes de Sportivo Belgrano reclamaron la acción, pero no sirvió de mucho ya que, al no haber VAR en la Copa Argentina, el árbitro Andrés Gariano no pudo revisar la jugada y revertir la decisión.

En la segunda parte, a pesar de que por momentos el "Rojo" estuvo incomodo, impuso condiciones desde el arranque y logró ampliar la ventada de la mano de Mancuello desde los doce pasos, a los 37 minutos.

Luego de que el balón impactara en la mano del defensor Tomás Nallim, el experimentado mediocampista definió al palo izquierdo, mientras que el arquero se arrojó hacia la derecha para convertir la pena máxima y sellar la clasificación.

Síntesis Independiente vs Sportivo Belgrano por la Copa Argentina