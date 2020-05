Entrenador argentino compartió su estremecedora experiencia con el coronavirus

"La pasé muy mal y toque fondo. Viví muchas cosas en esos nueve días en terapia intensiva, estoy muy sensible para contarlas, pero no sabía si estaba muerto o vivo", expresó el entrenador.

En diálogo con el canal América, Blanco reveló además: "El virus no es broma hay que tomar conciencia. Mientras estuve en terapia vi 19 personas a las cuales tapaban directamente porque no se podía hacer nada".

El técnico del Mons Calpe de Gibraltar relató: "Me moría porque hacía dos pasos y no tenía aire. Apenas llegué al hospital me internaron, me volvieron a hacer la prueba que dio positivo y me pusieron oxígeno asistido. Es como que me pasó un camión por arriba, adelgacé más de 12 kilos".

"Mi cuerpo luchó contra el virus y logró sacarlo", aseveró Blanco, tras lo cual manifestó: "La doctora estaba muy contenta porque son muy pocos los que quedan inmunes. No puedo contagiar ni me pueden contagiar".

El DT que vive en España también comentó: "Tomé todas las precauciones para no contagiar a nadie. Ninguno de los jugadores ni integrantes del cuerpo técnico se contagiaron, fui el único".