Exjugador de Boca fue detenido por violar la cuarentena e ir a una fiesta

"Lo que he hecho, no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país. Solo porque una señora chismosea. (...) Estoy en una casa que no es mi casa. Lo veo hacer a un montón de gente vecina al lado", expresó.

Asimismo añadió: "Entiendo de todo lo que se está hablando de la protección. Yo creo que lo están agrandando más de lo que es la situación. Ya sé que uno debe de estar en su casa, pero yo vivo a dos cuadras".

"De toda esta emergencia y todo esto que se está hablando es una gran determinación, pero tampoco hay que llevarlo a un escenario tan exagerado", manifestó Solano y junto con él fue apresado el exjugador Pablo Zegarra, quien también estaba en la reunión.

Perú decretó el estado de cuarentena hasta el 12 de abril, con la intención de evitar la propagación del coronavirus y, según informaron los medios de ese país, los agentes tuvieron que trepar una de las paredes para ingresar a la casa donde se realizaba el encuentro.

Una vez dentro del lugar los uniformados encontraron varios automóviles y personas reunidas con música a todo volumen y, tras ser detenido, Solano fue llevado a la comisaría de La Molina junto a su hijo, Zegarra y el dueño de la casa por no respetar el horario de inmovilidad social obligatoria.

El exfutbolista fue puesto en libertad horas más tarde y dijo: "Lo que pasa está bien. No hay más que hablar, no hay más noticia".