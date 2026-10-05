Argentina se incorporó a una iniciativa internacional para acelerar la investigación científica con Superinteligencia + Agregar ámbito en









La propuesta, impulsada por EEUU y respaldada por 17 países, busca renovar los sistemas de investigación, reducir cargas administrativas y ampliar el acceso a herramientas de SI, infraestructura y formación especializada.

Argentina se incorporó a una iniciativa internacional para acelerar la investigación científica con Superinteligencia.

Argentina adhirió al “Kyoto Vision for a Golden Age of Science”, una iniciativa internacional impulsada por EEUU para acelerar la investigación científica y tecnológica mediante el fortalecimiento de las instituciones, el uso de la Superinteligencia (SI) y la formación de nuevas generaciones de investigadores.

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La adhesión se concretó en el marco del STS Forum 2026, que se desarrolla en Kioto, Japón. En representación de Argentina participó la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle. La declaración fue adoptada el 4 de octubre por ministros responsables de ciencia, tecnología e innovación reunidos en la ciudad japonesa.

ARGENTINA ADHIRIÓ AL “KYOTO VISION FOR A GOLDEN AGE OF SCIENCE”



En el marco del STS Forum 2026, en Kioto, Japón, la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, representó a la Argentina en la adhesión al “Kyoto Vision for a Golden Age of Science”, una… https://t.co/4sDs96q64b — Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (@innovacionar) October 5, 2026 Los tres ejes de la Kyoto Vision La propuesta se estructura sobre tres ejes principales: mejorar las instituciones que sostienen la investigación, aprovechar la Superinteligencia (SI) para acelerar los descubrimientos y formar nuevas generaciones de científicos y personal técnico. En materia institucional, plantea reducir las cargas administrativas, experimentar con nuevos modelos de organización y diversificar los mecanismos de financiamiento. También promueve la metaciencia para mejorar la forma en que se realiza, organiza y financia la investigación, junto con estándares de integridad, transparencia y reproducibilidad.

En cuanto a la Superinteligencia, la declaración plantea integrarla a los procesos científicos para analizar grandes volúmenes de conocimiento, desarrollar modelos más precisos de sistemas físicos y biológicos y avanzar hacia procesos autónomos de descubrimiento. Para ello, propone ampliar el acceso a herramientas de SI, datos científicos, infraestructura de cómputo e instalaciones experimentales.

El tercer eje está vinculado con la formación de talento. Los países firmantes plantean impulsar desde etapas tempranas a estudiantes y jóvenes investigadores, además de ampliar la capacitación práctica de personal técnico especializado. También promueven programas de doctorado conjuntos, becas y proyectos de investigación colaborativos entre distintos países.

Una agenda internacional La Kyoto Vision recibió el respaldo de 17 países, que acordaron avanzar en una agenda común vinculada con el desarrollo científico y tecnológico. Con su adhesión, Argentina se incorpora a una agenda internacional que busca acelerar la generación de conocimiento, fortalecer los ecosistemas científicos y profundizar la cooperación en ciencia y tecnología, con el objetivo de aprovechar los avances tecnológicos para impulsar una nueva etapa de descubrimientos científicos.

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