Crisis en Boca: Mauricio "Chicho" Serna aceptó el mal momento, pero defendió al Consejo de Fútbol

“El balance no es positivo, estamos muy preocupados, pero también estamos ocupados en cómo buscar mejorar” , reconoció Serna, en diálogo con ESPN, un día después de la caída ante Atlético Tucumán. Y además, agregó: “Sabemos que hay rendimientos que no están en su mejor momento, pero si todos estamos juntos es mucho más fácil” .

En esa línea, pidió apoyo para el plantel y dejó en claro que no hay excusas que valgan. “Lo primero que tengo para decirle a la gente de Boca es que nos siga apoyando. Somos los primeros que queremos ganar. El presente no ha sido bueno. Por más que este último partido tuvo pasajes positivos, no alcanza. Nos está costando demasiado”, aseveró.