Crisis en Newell's: hinchas tomaron el club y piden por la renuncia del presidente

Alrededor de 100 hinchas de Newell's Old Boys se manifestaron este martes por la noche frente al estadio Coloso Marcelo Bielsa e incluso un grupo de hinchas tomó las instalaciones del club para pedir por la renuncia del presidente Ignacio Astore.

Los fanáticos que se encuentran dentro de las instalaciones de "La Lepra" aseguraron que no se retirarían hasta que no se produzca la dimisión . Entre otras banderas, colgaron una que decía: "Revolución o descenso".

"Hasta que el presidente no presente su renuncia o ponga fecha para las elecciones, no nos vamos a mover de acá", remarcaron.

El comunicado del club

Previo a la manifestación, desde el club emitieron un comunicado en el que informaron que se adelantarían las elecciones.

Comunicado oficial — Newell's Old Boys (@Newells) February 25, 2025

Además, mientras se producían los incidentes, el vicepresidente segundo Federico Ripani anunció su renuncia, basada en diferencias con Astore por el calendario electoral.

"Un paso al costado. Desde hace semanas vengo insistiendo internamente en la necesidad de descomprimir con el inicio del calendario electoral del 2025. Que el pueblo leproso vuelva a elegir a sus representantes. Resulta frustrante ver el presente futbolístico de Newell’s. Ya pasamos tres dirigencias diferentes (poco más de una década) sin lograr los resultados esperados. (...) Motiva entonces mi alejamiento no coincidir con la conducción de Ignacio en este estado de situación. Reuniones que no se logran comprender... Mensajes al socio que nunca llegan... Peleas que deberían darse contra quienes operan en perjuicio de la institución... Decisiones que se toman en soledad y lejos de la CD (doy fe: un grupo de gente honesta, ética y moral)... Y evidentemente un cronograma electoral que nunca es claro, son entre otras, cuestiones que me llevan a tomar esta decisión", expresó el ahora exdirigente.

Cómo amaneció el Coloso Marcelo Bielsa

Por lo pronto, este miércoles el estadio amaneció aún con hinchas en su interior, al tiempo que la presencia policial se descomprimió y se limitó a un despliegue preventivo en la zona.

policias incidentes newells.jpeg Este miércoles la Policía realizó un despliegue preventivo en la zona. (Alan Monzón/Rosario 3)

En cuanto a la manifestación, se espera una concentración multitudinaria frente al estadio para las 18 horas.

Por el lado del club, el fiscal provincial César Cabrera habló con el medio local Radio 2 y confirmó que desde Newell's no han realizado una denuncia.

"Acá hay una cuestión de política del club y no sería la decisión correcta aplicar la fuerza para una protesta. Esperemos que durante el día se pongan de acuerdo y que esto se pueda desactivar, que el club vuelva a su vida normal y que el tránsito en la zona también se normalice", señaló.

Por el momento no se ha interrumpido del todo la actividad en el club, ya que una parte del personal que trabaja en la sede administrativa fue este miércoles a sus puestos de trabajo, mientras que en el resto del predio se avanza con las obras en algunos sectores, como el de la nueva tribuna popular del Palomar.

La política en Newell's atraviesa un momento delicado, por lo que varios hinchas esperan que referentes como Maximiliano Rodríguez o Gerardo "Tata" Martino se involucren en la próxima contienda, aunque por el momnto ninguno ha mostrado intenciones de hacerlo.

La actualidad deportiva de Newell's

En lo que va de torneo Apertura, "La Lepra" tan solo sumó tres puntos. El director técnico alegido a fines del años pasado, Mariano Soso, fue despedido tras perder el clásico ante Rosario Central. Su lugar lo tomó el exjugador del club y extécnico de Riestra, Cristian "Ogro" Fabbiani.

Tras un flojo 2024, el 2025 de Newell's viene siendo aún peor y se ubica a tan solo dos dos puntos del puesto de descenso por tabla anual.