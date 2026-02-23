Estudiantes ya tiene nuevo técnico: el uruguayo Alexander Medina + Seguir en









Reemplaza a Eduardo Domínguez quien se fue al Atlético Mineiro de Brasil. "El Cacique" Medina ya tuvo exitosos ciclos en Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba, debuta con Newell’s, en Rosario, por la 7ma fecha del torneo.

Estudiantes de La Plata presentó a su nuevo técnico: Alexander Medina.

La dirigencia de Estudiantes de La Plata presentó al "Cacique" Alexander Medina como nuevo entrenador del plantel profesional, tras el alejamiento de Eduardo Domínguez.

En su primera práctica en el Country Club de la institución . El ex técnico de Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba se presentó acompañado por Fernando Machado y Maximiliano Dornell como ayudantes de campo, en tanto que Bruno Militano será el preparador físico.

Tras la salida Domínguez quien dirigió su último partido al frente del equipo, en el triunfo ante Sarmiento de Junín por 1-0 en La Plata, la dirigencia eligió rápidamente a Medina, quien llega de dirigiar al Granada de España.

Estudiantes viene padeciendo el desembramiento del equipo campeón de la última temporada y a la salida de Domínguez, se suman la partida de Cristian Medina, al Botafogo de Brasil, la de Santiago Ascacibar, su capitán, a Boca, la del lateral derecho Román Gómez a Bahía y se confirmó el pase del defensor Facundo Rodríguez, a préstamo al CSKA de Bulgaria.

Otra de las chances de concretar una venta es la del delantero colombiano Edwin Cetré, quien estuvo cerca de pasar a Atlético Paranaense y Boca aunque el pase se frustró, en ambos casos, porque no pasó la revisión médica.

Desde La Plata afirman que Marcos Angeleri, Director Deportivo del club, tuvo un rol clave en la elección. El exlateral lo tuvo a Medina en Nacional de Uruguay. Medina debutará este miércoles frente a Newell’s, partido pautado para las 19.30, en Rosario, por la séptima fecha del campeonato.