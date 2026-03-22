SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de marzo 2026 - 15:46

Selección argentina vs Mauritania: precio de las entradas, cómo y dónde comprarlas

La AFA confirmó valores y venta online para el amistoso ante Mauritania, uno de los últimos partidos de la Selección en el país antes del Mundial 2026.

La AFA confirmó la venta de entradas para el amistoso ante Mauritania.

La AFA confirmó la venta de entradas para el amistoso ante Mauritania.

@Argentina

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs Mauritania

Según informó la AFA, los precios mantienen una estructura similar a la de los últimos encuentros de la “Albiceleste”, con diferencias según la ubicación en el estadio.

Informate más

Los valores son los siguientes:

  • Popular: $90.000
  • Popular menores: $25.000
  • Platea alta K: $150.000
  • Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000
  • Platea baja L: $350.000
  • Platea media C-D-M: $330.000
  • Platea media A-B: $350.000
  • Preferencial: $490.000

La variación responde tanto a la ubicación como a la demanda prevista para este encuentro, que se perfila como uno de los más convocantes del año.

seleccion bombonera
La Selección argentina vuelve a jugar en La Bombonera antes del Mundial.

La Selección argentina vuelve a jugar en La Bombonera antes del Mundial.

Cómo comprar las entradas

La venta se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de la AFA (AFA Tickets/Deportick). Para acceder, los usuarios deben registrarse previamente en el sistema y luego proceder con la compra.

Como es habitual en los partidos de la Selección, se espera que los tickets se agoten rápidamente debido a la alta demanda, especialmente por tratarse de uno de los últimos partidos antes de la Copa del Mundo.

messi dolor
La posible presencia de Lionel Messi aumenta el interés por el partido.

La posible presencia de Lionel Messi aumenta el interés por el partido.

Un amistoso con clima de despedida

Más allá del rival, el gran atractivo del encuentro pasa por volver a ver en acción al equipo dirigido por Lionel Scaloni en suelo argentino. El partido ante Mauritania será el anteúltimo compromiso antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, existe una expectativa especial en torno a la posible presencia de Lionel Messi, ya que podría tratarse de una de sus últimas presentaciones con la Selección en el país antes de la cita mundialista.

En ese contexto, se espera un estadio lleno y una demanda que supere ampliamente la oferta disponible, en línea con lo ocurrido en cada presentación reciente de la “Scaloneta”.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias