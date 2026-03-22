Selección argentina vs Mauritania: precio de las entradas, cómo y dónde comprarlas + Seguir en









La AFA confirmó valores y venta online para el amistoso ante Mauritania, uno de los últimos partidos de la Selección en el país antes del Mundial 2026.

La AFA confirmó la venta de entradas para el amistoso ante Mauritania. @Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la venta de entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania en La Bombonera, un partido clave en la previa del Mundial 2026 que genera alta expectativa por ser una de las últimas oportunidades de ver al equipo en el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs Mauritania Según informó la AFA, los precios mantienen una estructura similar a la de los últimos encuentros de la “Albiceleste”, con diferencias según la ubicación en el estadio.

Los valores son los siguientes:

Popular: $90.000

Popular menores: $25.000

Platea alta K: $150.000

Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000

Platea baja L: $350.000

Platea media C-D-M: $330.000

Platea media A-B: $350.000

Preferencial: $490.000 La variación responde tanto a la ubicación como a la demanda prevista para este encuentro, que se perfila como uno de los más convocantes del año.

seleccion bombonera La Selección argentina vuelve a jugar en La Bombonera antes del Mundial. Cómo comprar las entradas La venta se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de la AFA (AFA Tickets/Deportick). Para acceder, los usuarios deben registrarse previamente en el sistema y luego proceder con la compra.

Como es habitual en los partidos de la Selección, se espera que los tickets se agoten rápidamente debido a la alta demanda, especialmente por tratarse de uno de los últimos partidos antes de la Copa del Mundo. messi dolor La posible presencia de Lionel Messi aumenta el interés por el partido. Un amistoso con clima de despedida Más allá del rival, el gran atractivo del encuentro pasa por volver a ver en acción al equipo dirigido por Lionel Scaloni en suelo argentino. El partido ante Mauritania será el anteúltimo compromiso antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, existe una expectativa especial en torno a la posible presencia de Lionel Messi, ya que podría tratarse de una de sus últimas presentaciones con la Selección en el país antes de la cita mundialista. En ese contexto, se espera un estadio lleno y una demanda que supere ampliamente la oferta disponible, en línea con lo ocurrido en cada presentación reciente de la “Scaloneta”.