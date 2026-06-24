De la Fórmula 1 al Mundial 2026: el innovador sistema de refrigeración de los jugadores

Al igual que los pilotos, los futbolistas adoptaron este accesorio que los ayudará a mantenerse frescos ante las altas temperaturas.

Este accesorio que utilizan los pilotos de la F1 llegó a la Copa del Mundo para combatir el calor.

Los protagonistas de la Fórmula 1 y los del Mundial 2026 encontraron su primera coincidencia fuera de las nacionalidades que puedan llegar a compartir. Uno de los métodos más utilizados entre los pilotos para mantenerse frescos ante temperaturas muy altas fue replicado en el certamen de fútbol.

Si bien en Canadá no habrá grandes problemas, hay algunas ciudades de Estados Unidos y México donde el calor se convierte en un inconveniente. Es por eso que fue necesario incorporar chalecos refrigerantes , algo que no era habitual en este deporte.

Conocidos en el ambiente del automovilismo como "cooling vests" , fueron creados para combatir condiciones climáticas extremas. Todo inicio cuando, en el Gran Premio de Qatar 2023, varios protagonistas sufrieran deshidratación severa, vómitos y desmayos por las temperaturas altas.

Ante este problema que ponía en riesgo la salud de los pilotos, la FIA decidió acelerar la creación de estas prendas. Si había alerta de calor extremo, los corredores debían utilizar de manera obligatoria este curioso, pero efectivo elemento.

El Mundial de Clubes de la FIFA, disputado en Estados Unidos el año pasado, también dejó imágenes que llevaron a trasladar esta solución al fútbol. En varios partidos donde participaron conjuntos europeos en ciudades muy calurosas como Miami, se observó que los suplentes veían los encuentros en los vestuarios con aire acondicionado.

Así, para el Mundial 2026, Adidas replicó lo de Mercedes en la Fórmula 1 y desarrolló modelos similares que ya fueron utilizados por España, Argentina y Brasil. Aunque estos últimos suelen estar acostumbrados al calor sudamericano, los resultados fueron aprobados por los futbolistas.

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Cómo funcionan las pecheras

En la Fórmula 1, deben utilizar los chalecos tanto fuera del auto como una vez dentro del monoplaza durante el desarrollo de la carrera. En cambio, durante el Mundial 2026, la libertad de movimiento limita su utilización y solo se incorporan durante el entrenamiento.

A diferencia de la tecnología utilizada en la Fórmula 1, donde los chalecos son ignífugos y pueden conectarse al vehículo, el fútbol cuenta con un sistema más sencillo. Contienen almohadillas con un gel bioclimático especial que previamente debe ser congelado y libera frío de manera gradual en pecho, abdomen y espalda. De esta manera, reduce hasta 13 °C la temperatura de la piel de forma inmediata.

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La refrigeración en los pies de los futbolistas

Pero los protagonistas del Mundial 2026 también deben utilizar otros accesorios que no existen en la F1: una campera hermética especial que se coloca por encima del chaleco atrapa el frío, evita que se disipe hacia el exterior y duplica su eficacia.

También hay accesorios para los pies, que cuentan con los mismos geles y se colocan directamente sobre los botines. Reducen cerca de 2 °C la temperatura en pocos minutos, evitan la inflamación y el sobrecalentamiento de las extremidades inferiores.