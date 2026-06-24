Se definen el grupo B del Mundial 2026: los resultados que necesita cada equipo para clasificar

Suiza y Canadá llegan con 4 puntos y buscan definir el primer lugar del grupo. Bosnia y Qatar intentan dar la sorpresa. Qué combinación de resultados debe darse para que clasifique cada equipo.

El grupo B del Mundial 2026 abrió este miércoles el tercer y último partido de fase de grupos con dos partidos en simultaneo: las selecciones de Suiza y Canadá llegan con 4 puntos, en busca de conquistar el primer puesto, mientras que Bosnia y Herzegovina enfrenta a Qatar, ambas con un punto, con el sueño intacto de pasar a la segunda ronda.

Con los partidos en juego desde las 16hs, suizos y canadienses llegan como líderes tras un triunfo y un empate por lado. Los europeos empataron 1 a 1 con los qataríes en el debut y luego vencieron sin problemas a los bosnios por 4 a 1. Los americanos igualaron con Bosnia en el primer encuentro y golearon 6 a 0 a los asiáticos.

Para quedar en primer lugar, Canadá debería ganar o empatar con Suiza. Será segundo si pierde con Suiza y Bosnia no le gana a Qatar o si Bosnia gana pero se impone por diferencia de gol. En este caso, no regiría el criterio olímpico ya que ambos empataron entre ellos.

Los suizos quedarán en primer lugar si le ganan a Canadá. Quedarán en segundo lugar si se dan los siguientes resultados: empata o pierde con Canadá y Qatar no le gana a Bosnia; o si Qatar le gana a Bosnia pero no supera la diferencia de gol de suiza.

Bosnia y Herzegovina también tiene la oportunidad de terminar en segundo lugar. Deberá ganar el partido ante Qatar, esperar que Canadá pierda con los suizos y que el criterio de desempate se incline a su favor. En caso de empatar o perder, quedaría eliminada.

Para terminar segundo, Qatar deberá en primer lugar ganarle a Bosnia y Herzegovina y esperar por la derrota de Suiza ante Canadá. En ese caso, definiría el criterio de desempate ya que quedarían ambos con 4 puntos. Quedará eliminado si empata o pierde.

El primer criterio de desempate es el olímpico: se resuelve en base al resultado entre los equipos en disputa. Pero en el caso del grupo B, donde la primera fecha estuvo marcada por los empates, los criterios que entrarán en juego se ordenan de la siguiente manera: diferencia de gol, goles a favor, fair play y ranking FIFA.