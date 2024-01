Ángel Di María no iría a París 2024 y se despedirá de la Selección en la Copa América

Es que el entrenador del Sub 23 , Javier Mascherano , había manifestado su deseo de contar con Di María y Messi como los mayores de 23 años que le permite la cita olímpica en caso de clasificar, sin embargo, no podrá ser. "Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América (de Estados Unidos 2024) es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas", declaró Di María.

Y añadió: "Fueron momentos durísimos y a partir de la Copa América que se ganó (2021), fue todo diferente. Alegría, felicidad y disfrutar al 100 por ciento, creo que lo merecía. Por eso quiero seguir un poco más. Estoy agradecido a todos los técnicos que tuve, que me han llevado y bancado". "Lo sabe más de uno, por eso contra Brasil me levantaron adelante de la gente. Porque se dieron cuenta que esta vez ya lo había dicho de verdad. Es el momento indicado y perfecto para decirle adiós a esta camiseta", detalló.

Consultado por los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, Di María explicó: "Es obvio que me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás. Me pasó cuando empecé, que había gente grande que seguía y yo por momentos no lo veía bien". "Está bien que somos campeones del mundo, pero es momento de dar un paso al costado y que venga la generación que viene. Hay una linda generación que puede seguir por el mismo camino", remarcó.

Pensando en su último desafío que tendrá con la Selección, Di María no puso como claro candidato a la "Scaloneta" de cara a la Copa América 2024: "No siempre se puede ganar, nos pasó cuando las cosas no salían. Estuvimos en las tres finales que perdimos, es obvio que puede pasar que no se vuelva a ganar. Sé que es difícil porque hay selecciones importantes, no siempre se puede ganar, pero sí seguir logrando objetivos".

Di María ilusiona a los hinchas de Rosario Central

"Me gustaría volver a jugar una Copa Libertadores, la jugué una vez cuando tenía 17 o 18 años. Era muy chico, no pude vivirla tanto, pasó todo muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla. Es un sueño poder lograr un título con Central. Ganar una Libertadores pasaría por encima de eso. Ganar una Libertadores con Central sería el broche final de mi carrera", expresó Di María, quien tiene contrato con Benfica hasta el 30 de junio.

Lejos de retirarse como futbolista en el corto tiempo, el "Fideo" aún exhibe el mejor nivel de su carrera y busca seguir consiguiendo títulos con el club portugués junto al resto de los argentinos, Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Benjamín Rollheiser. "En cualquier equipo donde hay un argentino siempre se trata de ayudarlo para que se adapte rápido, que pueda conseguir una casa. Vivo a 3 minutos de Prestianni y a 15 minutos de Rollheiser", manifestó Di María.

Consultado sobre Benfica, el rosarino señaló que es una institución muy potencial, que es vista por grandes equipos como Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool o ambos Manchester y que le permite seguir creciendo futbolísticamente, ya que la liga portuguesa es similar a la argentina y eso le da a los jugadores la posibilidad de adaptarse más rápido al fútbol europeo.

Además, Di María contó que mira siempre el fútbol argentino, especialmente a Rosario Central y aclaró que es una liga muy física, donde hay roce constantemente y se ven espacios que a él lo beneficiarían por sus condiciones y manera de jugar. "En Europa tenés constantemente un jugador en la espalda que no te deja girar" agregó Fideo, cuando se refirió a los espacios que ve se pueden visualizar al ver los partidos del fútbol local.