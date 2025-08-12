Fútbol y corazón: la emotiva anécdota de Diego Maradona con un arquero que quedó en silla de ruedas







Con el fútbol de por medio pero no como lo más importante, este ex arquero vivió un momento único con el mejor jugador de todos los tiempos.

Maradona y un gesto que trasciende el personaje que logró hacer historia en el fútbol.

Diego Maradona, leyenda del fútbol, dejó historias que trascienden la pelota. En 1995, en Totoras, Santa Fe, protagonizó un gesto inolvidable con Hernán Fonseca, un joven arquero que enfrentó una tragedia, conmocionando a todos los presentes en un partido solidario.

Tras un accidente que dejó a Fonseca en silla de ruedas, Pelusa viajó para apoyarlo en un partido benéfico. Su abrazo y palabras al arquero mostraron su lado más humano. Ese día en Totoras marcó un momento inolvidable. La solidaridad de Maradona sigue viva en la memoria colectiva gracias a gestos como estos que serán recordados por toda la eternidad.

Maradona Fonseca 2 Maradona y un gesto que agiganta su figura fuera del fútbol. La historia de Hernán Fonseca y la presencia de Maradona en su partido a beneficio Hernán Fonseca, nacido en Daireaux, se mudó a Totoras, Santa Fe, a los 14 años y jugaba como arquero en el club Unión de Totoras. A los 19, un accidente automovilístico lo dejó en silla de ruedas, frustrando su sueño de probarse en Boca. En 1995, tras el doping en el Mundial de 1994, Maradona llegó a Totoras para un partido benéfico organizado por Juan Amador Sánchez, amigo y ex jugador de fútbol.

El evento, pensado para que Maradona recuperara ritmo, se transformó en un homenaje a Fonseca. Pelusa viajó 400 km desde Buenos Aires, mantuvo su visita en secreto hasta el día del partido y atrajo a 3500 personas. Antes del juego, charló con Hernán, le regaló su bolso y le mostró los botines con los que marcó su último gol en el Mundial.

Embed - La emotiva historia del ex futbolista, Hernán Fonseca: Diego Maradona lo ayudó en su peor momento Un intercambio de camisetas que no podrá olvidar A los cinco minutos del segundo tiempo, en el partido entre la selección de fútbol rápido y Unión de Totoras, Maradona detuvo el juego. Corrió hacia Hernán Fonseca, que miraba desde la línea de cal, le dio su camiseta y un abrazo que emocionó a todos. “Dale loco, metele, hay un montón de gente que te quiere ver bien... mis piernas son tus piernas”, le dijo Diego.

En el 2000, cuando Maradona enfrentaba la conocida crisis de salud en Punta del Este, el ex arquero le escribió una carta dónde hubo una devolución que emocionó a todos: “Recuperate pronto, mi corazón es tu corazón”. En 2005, durante La Noche del 10, Hernán leyó esa carta en vivo, sellando una conexión imborrable. Ese gesto de 1995 en Totoras sigue siendo un ejemplo del corazón de Diego.

