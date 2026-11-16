Luego de varios días de hacer ejercicios más intensos para retornar cuanto antes bajo los tres palos, el arquero marplatense volverá a ponerse el buzo en el duelo contra los centroamericanos, según confirmó Lionel Scaloni.

Este lunes por la tarde se confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez será parte de la alineación titular de la Selección argentina cuando, este martes a las 20 , se enfrente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes. Según explicó Lionel Scaloni en conferencia de prensa , el arquero del Chelsea ya estaba apto para jugar contra Uruguay, pero el cuerpo técnico optó por darle más días de descanso.

Con la intención de despejar dudas, Scaloni fue contundente: “Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones el anterior partido, pero era un riesgo. Estamos para cuidarlo y creíamos que estos días de descanso iban a ser importantes” , aseguró.

Además, agregó: “ También creíamos que era una buena oportunidad para Gero (Rulli) y así lo decidimos . También están Santi (Beltrán) y Juan (Musso) para competir por el puesto”.

En el encuentro frente a Uruguay, Rulli no solo sumó su décima presentación con la camiseta albiceleste, sino que también fue capitán titular por primera vez en su carrera . De esta forma, con su regreso al arco, el marplatense volverá a portar la cinta ante las ausencias por lesión de Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez, los principales encargados de llevarla.

Más allá de la confirmación oficial de Scaloni, el “Dibu” aprovechó el mediodía de este lunes para publicar fragmentos de los últimos entrenamientos , donde se lo ve realizando ejercicios de mayor intensidad para asegurar su puesta a punto de cara al duelo ante Costa Rica. Además, escribió: " Mañana vamos con todo ", ilusionando así a la mayoría de fanáticos argentinos.

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Aun así, en principio deberá utilizar una protección especial en la mandíbula, zona de la que fue operado hace unas semanas y que todavía mantiene sensible. Según trascendió, la máscara fue moldeada a la medida exacta de su rostro, está confeccionada en fibra de carbono y cuenta con almohadillas internas para amortiguar posibles impactos sin afectar su visión ni comodidad.

Qué le pasó al Dibu Martínez y cómo fue su lesión

El sábado 17 de octubre, el Chelsea se enfrentó ante el Brighton por la séptima fecha de la Premier League. Una vez en el segundo tiempo, y con el partido 1 a 0 a favor de los Blues gracias a Pedro Neto, Las Gaviotas fueron a buscar el empate y tras un centro el “Dibu” Martínez y Jarrad Branthwaite se chocaron duramente en el aire.

Con la intención de despejar la pelota, el arquero argentino salió con fuerza para adelante, mientras que el defensor inglés lo hizo con potencia hacia el arco. Ante esta situación, el golpe los tendió a los dos en el césped, aunque el marplatense evidenció que se llevó la parte más dura luego de tener que ser retirado en camilla.

El momento del choque del Dibu Martínez.

Después de salir con un pulgar arriba afirmando que estaba todo bien, en el hospital le comunicaron que necesitaban operarle la mandíbula tras detectar que había sufrido una lesión ósea en esa zona.

Luego de la cirugía, el “Dibu” le agradeció a los hinchas por redes sociales: “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió.