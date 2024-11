"Dibu" Martínez y la picante relación con los franceses: "Son gente encantadora"

El "Dibu" recordó la derrota de la Sub 23 de Argentina sobre Francia por 1-0 en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos 2024, donde muchos franceses tomaban el partido como una revancha de la final del Mundial 2022, a tal punto que el himno argentino fue tapado por los silbidos del público.

Por otro lado, también recordó el lo sucedido con el mediocampista Enzo Fernández, cuando fue públicamente cancelado por los cantos, en un directo de la red social Instagram, en contra de los franceses: "Algunos hablan de arrogancia o mal comportamiento. Lo que la gente diga de mí no me importa. Cuando los argentinos hacen algo, es necesariamente horrible. Enzo Fernández es un tipo encantador, lo han llamado racista, pero no lo es en absoluto".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lequipe/status/1857017897974993296&partner=&hide_thread=false « Il ne peut y avoir qu'un gagnant : moi », Emiliano Martinez à propos du Trophée Yachine 2024



Le gardien argentin nous a laissé entrer un peu dans sa tête pour évoquer son jeu, ses séances de tirs au but ou son comportement si décrié.



"No tengo ningún odio hacia Francia. Los franceses son gente encantadora. Cuando ganaron el Mundial de 2018, también derrotaron a Argentina. Es parte del fútbol. Para nosotros son sólo rivales porque son buenos", finalizó Martínez.

El arquero del Aston Villa fue reconocido como el mejor del mundo al recibir, por segundo año consecutivo, el Trofeo Yashin en el Balón de Oro, evento que se realizó en París, Francia hace solo unos días.