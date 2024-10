Balón de Oro: el "Dibu" Martínez fue abucheado al llegar a la gala en Francia

El arquero ganó el Premio Yashin 2024 que lo consagró como el mejor arquero del mundo. Frente a los silbidos mostró una actitud relajada y afirmó en una entrevista que " aquí no me tratan bien, pero es normal, ganamos el Mundial contra Francia".

Dibu Martinez balón de oro.mp4 El arquero recibió abucheos en la previa al Balón de Oro en París.

Frente a los recibimientos y abucheos que recibió el arquero, expresó en una entrevista con TNT Sports: "No sé si soy una estrella en Francia, aquí no me tratan bien, pero es normal, ganamos el Mundial contra Francia. Es normal la reacción de la gente",