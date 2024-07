Diego Martínez elogió a los referentes de Boca y habló del escándalo de los refuerzos

El conjunto de La Ribera rescató un valioso empate como visitante ante los ecuatorianos, con un equipo plagado de juveniles debido al papelón que protagonizó la dirigencia al no poder contar con los refuerzos por un problema de horarios.

Esto generó que Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no pudieran estar en la serie.

Tras el partido, Martínez sostuvo: "Hay que mirar hacia adelante y afrontar, tener a un tipo (por Luis Advíncula, a su lado en la conferencia) que hace una semana me dijo: 'Quedate tranquilo que yo voy a estar y voy a poner la cara'. Es tener a Marcos Rojo, que se tira de cabeza en cada pelota parada. Es tener a Sergio Romero, que me dijo: 'No te quiero ver con cara mala, levantá la cabeza que mañana vamos a hacer un buen partido'".