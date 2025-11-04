Racing recibió una dura sanción por el uso de pirotecnia en el partido ante Flamengo por la Copa Libertadores

Deberá disputar al menos tres encuentros sin público. Las bengalas y los fuegos artificiales fueron utilizados durante el recibimiento.

A menos de una semana del encuentro que definió la eliminación de Racing Club frente a Flamengo , la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) comunicó una sanción severa contra la institución de Avellaneda por los incidentes ocurridos durante el recibimiento en el Estadio Presidente Perón , donde se usaron bengalas y abundante pirotecnia previo al empate 0 a 0 .

En su resolución, el organismo resolvió “ disponer la clausura total, por los próximos tres encuentros futbolísticos, de los sectores de populares, plateas, palcos y de cualquier otro espacio habilitado para albergar concurrentes en el Estadio Presidente Perón del Racing Club de Avellaneda, correspondientes a los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a todo evento deportivo de concurrencia masiva”.

La medida determinó que los próximos tres compromisos del club “ deberán desarrollarse estrictamente sin público y a puertas cerradas ”, tras constatar falta de control y supervisión durante la noche del 29 de octubre , en infracción a la Ley N.º 11.929 , la Ley Nacional N.º 23.184 y la Ley Nacional N.º 23.192 .

Además, la Aprevide dispuso que “cuando Racing actúe en condición de local, los próximos tres encuentros futbolísticos posteriores a la sanción dispuesta, estos se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa”.

En la previa del partido ya se había anticipado que el recibimiento sería masivo, con humo, bengalas y fuegos artificiales , pese a las advertencias oficiales sobre posibles sanciones.

La organización del evento estuvo a cargo de sectores vinculados a la hinchada, en un hecho que recordó lo sucedido en octubre de 2024 en el Monumental, cuando en el partido entre River Plate y Atlético Mineiro se lanzaron miles de bengalas desde las tribunas.

Aquella vez, Conmebol impuso al club de Núñez una multa de u$s205.000 y la obligación de disputar su siguiente partido internacional como local a puertas cerradas, tras reportarse incluso heridos con quemaduras leves.

Otros casos recientes

Este año, tanto Aprevide como Conmebol también sancionaron a Independiente, vecino clásico de Racing, luego de los disturbios en el estadio Libertadores de América, durante el partido ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En ese caso, la entidad sudamericana aplicó una sanción drástica: la descalificación del torneo, la obligación de jugar siete partidos sin público como local en competiciones internacionales y una multa de u$s250.000.

Por su parte, Aprevide dispuso la clausura del estadio por 20 días, período durante el cual se realizaron las investigaciones pertinentes. Posteriormente, se permitió que los encuentros frente a San Lorenzo y Banfield se disputaran con aforo reducido, tras la implementación de un nuevo código de seguridad y un protocolo actualizado destinado a prevenir nuevos incidentes.

Con esta sanción, Racing se suma a la lista de instituciones que recibieron castigos por el uso indebido de pirotecnia, una práctica que las autoridades buscan erradicar para garantizar la seguridad y el orden en los espectáculos deportivos.