Su apellido estuvo en la cima de la NFL, pero terminó preso por aberrantes delitos







Fue fundamental en su deporte, ganó un Super Bowl, pero detrás del jugador se escondía un criminal.

El exjugador de la NFL está condenado por diversos y aberrantes crimenes. Nick Ut-Pool/Getty Images

La NFL es una de las ligas más importantes del mundo, donde muchos deportistas se convierten en leyendas debido a sus grandes rendimientos. Esos jugadores pasan a ser los héroes de los fanáticos e inspiran a quienes sueñan con entrar al campo de juego y emular sus pasos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pero muchas veces, lo que se ve dentro de la cancha ni siquiera es un reflejo de lo que sucede afuera. Darren Sharper ganó el Super Bowl XLIV con los New Orleans Saints y era una figura destacada del deporte, pero detrás de ese imponente futbolista se escondía un monstruo que hoy paga sus aberrantes crímenes en la cárcel.

Darren Sharper Sharper no ingresó al Salón de la Fama de la NFL por sus aberrantes crímenes. NFL La historia de Darren Sharper en la NFL Inició su carrera en la secundaria de William and Mary como mariscal de campo, pero su entrenador le recomendó jugar como back defensivo. De esta manera, su sueño de llegar a la NFL podía estar más cerca al no haber tanto talento en esa posición.

Seleccionado tres veces durante su carrera universitaria en el primer equipo de All-Yankee Conference, llegó la gran chance de alcanzar las grandes ligas. Sus primeros intentos no fueron buenos y recién en 1997 fue elegido en la segunda ronda del Draft por los Green Bay Packers.

Se quedó allí hasta 2004 antes de dar el salto a los Vikingos de Minnesota y luego, finalmente, llegó su oportunidad de oro en 2009, un año antes de su retiro, en los Saints de New Orleans. Se quedó con el Super Bowl en su primera temporada con el equipo y abandonó la actividad al año siguiente. Tras el fin de su carrera profesional, se descubrió la bestia que se disfrazó de deportista para las cámaras.

Violador en serie: la condena del exdeportista Se dedicó al análisis de la NFL en televisión hasta que, en marzo de 2011, dos mujeres presentaron una denuncia penal contra el exfutbolista en el Departamento de Policía de Miami Beach. Ambas afirmaron haber sido agredidas sexualmente, ya que compartieron algunas copas con él, perdieron la consciencia y se despertaron mareadas, sin ropa interior y con signos de abuso. Si bien estas denuncias tuvieron investigaciones, fueron cerradas cinco días después. Recién en 2013, otra mujer se animó a denunciar a Sharper, aunque esta vez por intentar drogarla en una fiesta, donde fue violada por el amigo de Darren: Brandon Liciardi. Hasta enero de 2014 siguieron llegando denuncias de distintas mujeres, por lo que finalmente fue arrestado en Los Ángeles a comienzos de ese año por los cargos de agresión sexual. En febrero fue acusado formalmente en cuatro Estados distintos, hasta que se declaró culpable a finales de 2016. La exfigura de la NFL estará en prisión hasta finales de 2028, ya que ningún juez decidió aumentar su sentencia pese a los constantes intentos de las 16 víctimas por extender su condena.

Temas NFL