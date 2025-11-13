Dos futbolistas argentinos nominados al Premio Puskas y una al Premio Marta por el mejor gol del año







De cara los premios anuales que entrega la FIFA, en total tres futboolistas argentinos fueron nominados en la categoría al mejor gol.

Dos futbolistas argentinos nominados al Premio Puskas y una al Premio Marta por el mejor gol del año

La FIFA dio a conocer la lista de nominados al Premio Puskás y al Premio Marta, que premia a los mejores goles del año, y en el que tres argentinos competirán por quedarse con el trofeo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el caso del Puskás, dedicado al fútbol masculino, "Pepo" De La Vega, ex Lanús con presente en el Seattle Sounders, y Santiago Montiel, de Independiente, son dos de los candidatos. Y en cuanto al Marta, de fútbol femenino, Kishi Núñez integra la lista.

En el caso de Montiel, fue por un recordado gol de chilena desde afuera del área en el duelo entre el "Rojo" e Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2025, que desató la locura en Avellaneda.

Embed pic.twitter.com/Uxm5lCpkX3 — Tomi (@tomifernandezd_) November 13, 2025 De La Vega, por su parte, recibió el reconocimiento por un lindo gol de Seattle Sounders contra Cruz Azul por la Leagues Cup.

Embed ¡Este GOLAZO de Pedro De La Vega en la #LeaguesCup2025 frente a Cruz Azul está nominado al premio Puskás de la FIFA!



Vota por él aquí: https://t.co/aF9wUeqpdU pic.twitter.com/r3gh2ioFvZ — MLS Español (@MLSes) November 13, 2025 Y por último, Núñez hizo lo propio con un gol de afuera del área en el Mundial Sub 20, que le dio la victoria a la "Albiceleste" por 1-0 para avanzar a octavos de final.

Embed "Kishi Núñez":

Por su gol para la victoria de la Selección Argentina en la #U20WWC pic.twitter.com/7VcUEvBV6M https://t.co/Pkf3quQ1y5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2024 Todos los nominados al Premio Puskás 2025 Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia |18 de mayo de 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025

Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025

Kévin Rodrigues | Kasmpaa-Rizespor | 9 de febrero de 2025

Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025 Todas las nominadas al Premio Marta 2025 Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025

Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024

Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024

Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024

Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025

Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024

Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025

Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025

Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024