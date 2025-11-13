La FIFA dio a conocer la lista de nominados al Premio Puskás y al Premio Marta, que premia a los mejores goles del año, y en el que tres argentinos competirán por quedarse con el trofeo.
Dos futbolistas argentinos nominados al Premio Puskas y una al Premio Marta por el mejor gol del año
De cara los premios anuales que entrega la FIFA, en total tres futboolistas argentinos fueron nominados en la categoría al mejor gol.
En el caso del Puskás, dedicado al fútbol masculino, "Pepo" De La Vega, ex Lanús con presente en el Seattle Sounders, y Santiago Montiel, de Independiente, son dos de los candidatos. Y en cuanto al Marta, de fútbol femenino, Kishi Núñez integra la lista.
En el caso de Montiel, fue por un recordado gol de chilena desde afuera del área en el duelo entre el "Rojo" e Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2025, que desató la locura en Avellaneda.
De La Vega, por su parte, recibió el reconocimiento por un lindo gol de Seattle Sounders contra Cruz Azul por la Leagues Cup.
Y por último, Núñez hizo lo propio con un gol de afuera del área en el Mundial Sub 20, que le dio la victoria a la "Albiceleste" por 1-0 para avanzar a octavos de final.
Todos los nominados al Premio Puskás 2025
- Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024
- Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia |18 de mayo de 2025
- Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
- Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
- Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025
- Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025
- Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
- Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025
- Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025
- Kévin Rodrigues | Kasmpaa-Rizespor | 9 de febrero de 2025
- Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025
Todas las nominadas al Premio Marta 2025
- Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025
- Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025
- Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024
- Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024
- Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024
- Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024
- Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025
- Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024
- Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025
- Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025
- Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024
