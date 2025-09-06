Nuevo hito en la carrera del argentino Horacio Zeballos: se coronó campeón del US Open en dobles

Junto a su compañero español Marcel Granollers derrotaron en la final a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-7 (7-4) y 7-5.

Otra hazaña argentina en el US Open : luego del campeonato de Gustavo Fernández en el dobles adaptado, Horacio Zeballos se coronó campeón del dobles masculino de tenis y repitió un hito que él mismo había logrado este año, al ganar el Grand Slam de Roland Garros.

La final fue un dramático 3-6, 7-7 (7-4) y 7-5 para derrotar a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury en el Arthur Ashe Stadium. La paridad del partido definitivo se quebró, paradójicamente, en el momento más tenso para la dupla del argentino y el español: tras tres match points en contra, ganaron siete puntos consecutivos para ponerse 6-5 y luego quebrar el saque de sus rivales.

El tenista marplatense ya se había convertido en el primer argentino en ser campeón de un Grand Slam en la modalidad de dobles masculinos cuando en junio, también junto al español Granollers, derrotó a la misma dupla Salisbury-Skupski por 6-0, 6-7 y 7-5 en Roland Garros . Zeballos llegaba al principal torneo estadounidense en el 11° lugar del ranking ATP en dobles, aunque llegó a ser número 1 en mayo del 2024.

Con 40 años , el argentino tenía como antecedentes una final de US Open (2019) y dos de Wimbledon (2021 y 2023). Como singlista, consiguió su único título ATP en 2013, cuando derrotó a Rafael Nadal en Viña del Mar.

Gustavo Fernández se coronó en campeonato en el dobles

El tenista cordobés Gustavo Fernández clasificó para la final del US Open 2025, como un logro inédito en su carrera: conquistar al menos un título en cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam. Superó en una exigente semifinal al británico Alfie Hewett, número dos del mundo, con parciales de 6-7 (4), 6-1 y 7-5.

Fernández actualmente está en el cuarto puesto mundial de tenis adaptado y la jornada lo consagró campeón en el dobles, en el cual hace pareja junto al japonés Tokito Oda, su próximo rival en la final del singles.

En dicho encuentro, la dupla superó a la conformada por los británicos Alfie Hewett, a quien Gusti dejó en el camino en el torneo individual, y Gordon Reid, por 6-1, 2-6 y 10-6.