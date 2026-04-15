Duro golpe para Francia: una estrella sufrió una lesión en Liverpool y no jugará el Mundial + Seguir en









El delantero francés sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante la derrota ante PSG por los cuartos de final de la Champions League y quedó descartado para la Copa del Mundo.

Hugo Ekitiké se lesionó en Anfield y será una ausencia sensible para Francia de cara al Mundial 2026.

La selección de Francia recibió una noticia durísima de cara al Mundial 2026: Hugo Ekitiké sufrió una rotura del tendón de Aquiles y quedó descartado para la Copa del Mundo. La lesión se produjo durante la derrota de Liverpool ante PSG por 2 a 0, en Anfield, por la revancha de los cuartos de final de la Champions League.

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El delantero francés, de 23 años, se lesionó en el primer tiempo, tuvo que salir en camilla y se lo vio entre lágrimas mientras recibía atención médica. Un día después del partido llegó la confirmación del peor escenario: la recuperación le demandará entre ocho y nueve meses, por lo que no sólo se perderá lo que queda de la temporada con los Reds, sino también el próximo Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La gravedad de la baja fue ratificada por el entrenador francés, Didier Deschamps, quien lamentó la ausencia de uno de los atacantes que venían ganando lugar en la selección. La lesión representa un golpe sensible para el equipo europeo, que compartirá el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega.

Antes de la confirmación oficial, el entrenador de Liverpool, Arne Slot, ya había dejado entrever que el panorama era complicado. El delantero había señalado la zona del tendón apenas cayó al césped y de inmediato encendió las alarmas tanto en su club como en la selección francesa.

Ekitiké había llegado a Liverpool en julio procedente de Eintracht Frankfurt y rápidamente se convirtió en una pieza importante en ataque. En la actual temporada suma 17 goles con el club inglés y también había empezado a ganar rodaje con la camiseta de Francia, con la que marcó dos tantos en ocho partidos.

Liverpool cayó ante el PSG Tras el partido de ida, donde el PSG derrotó 2-0 al Liverpool, el equipo parisino repitió el resultado en Anfield y eliminó al Liverpool. Ahora, el vigente campeón de la Champions League se enfrentará ante el Bayern Munich en semifinales. De la mano de Ousmane Dembélé el conjunto dirigido por Luis Enrique se impuso frente un equipo inglés que dejó espacios ante la necesidad de convertir dos goles para igualar la serie. Así, El "Mosquito" Dembélé convirtió los dos goles del encuentro. El primero a los 72 minutos tras un remate de zurda desde afuera del área para vencer la estirada de Mamardashvili. Por su parte, el segundo fue en tiempo de descuento tras un contraataque donde el delantero solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red para anotar su doblete y meter al elenco francés en una nueva semifinal.