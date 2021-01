"Gracias, negrito": Cavani deberá pagar una multa por racismo e hizo un contundente descargo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edinson Cavani (@cavaniofficial21)

La entidad futbolística emitió un comunicado en el que fundamentó que el comentario de Cavani fue "insultante, abusivo, impropio y llevó el juego a un desprestigio contrario a la regla E3.1. de la FA" y que su publicación constituye una "falta agravada", ya que incluye "una referencia, implícita o explícita, al color, raza u origen étnico".

Las críticas hacia la Federación se centraron en que la apreciación realizada fue absurda debido a que esa respuesta es común en Sudamérica y no representa una actitud racista.

Pese a esto, el club se manifestó al respecto: "Cavani no era consciente de que sus palabras podían ser malinterpretadas y se disculpó por la publicación y hacia cualquiera que pudiera sentirse ofendido".

"A pesar de creer honestamente que simplemente estaba enviando un saludo afectuoso en respuesta a un mensaje de un amigo cercano, decidió no recurrir a la sanción por respeto y solidaridad con la FA y la lucha contra el racismo en el fútbol", aclararon los Diablos Rojos.

"El club confía que la comisión dejará en claro en sus motivos escritos que Edinson Cavani no es racista y que no tuvo ninguna intención racista en su publicación”, agregó.

Con esta sanción, el uruguayo se perderá los partidos frente a Aston Villa (por la Premier), Manchester City (por Copa de la Liga) y Watford (por la FA Cup), pagará unos u$s136.000 y deberá asistir a clases sobre racismo, según comunicó la FA.

Ante este episodio, Cavani realizó una publicación desde su Instagram y manifestó: ”Hola a todos. No me quiero extender mucho en este momento incómodo para mí. Quiero compartiles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto”.

“Pido disculpas si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejano en mi intención. ¡Quienes me conocen saben que mi esfuerzo siempre busca la alegría de los más simples!”, señaló el exParís Saint-Germain.

”Agradezco las innumerables muestras de apoyo y cariño, mi corazón está en paz, porque sé que siempre me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida. Les mando un abrazo sincero”, concluyó.