Salvio disparó contra sus compañeros y habló sobre su futuro en Boca

"Yo cometí un error, pero tenia 5 jugadores atrás. Como equipo podían hacer un poco más, pero yo me hago cargo", disparó el 'Toto'. "Yo me hago cargo que perdí la pelota y no corro, pero también tenia a toda la defensa atrás. No deje al equipo mal parado", agregó en su defensa.

No sólo eso, sino que también hubo palos para el cuerpo técnico. "Durante un partido es normal perder la pelota. Yo tengo que perderla 10 veces y pasar 2 o 3 y crear peligro. Villa y yo tenemos que arriesgar, si no que metan a un volante de contención. Cuando terminó en gol esa jugada me quería morir, es normal", explicó Salvio.

Por otro lado, el exjugador de la selección argentina también resaltó la situación económica del país y reveló que no está a gusto. "Económicamente seguro que algo de Arabia es mejor. Yo acá estoy ganando la mitad de lo que ganaba en Benfica. Es la verdad", aseguró.

Y ante los rumores que comenzaron a surgir, el 'Toto' no ocultó sus ganas de irse al exterior: "Si viene algo mejor, lo voy a analizar. Si es mejor para mi, me voy a ir", sentenció. A su vez, Salvio reconoció que su idea a futuro "es vivir en Madrid", la capital española.

Luego, para poner un poco de paños fríos, aclaró que "estoy bien en Boca, estoy feliz. No puedo decir que me voy a quedar porque uno no puede decir nunca qué va a pasar, pero me voy a presentar a la pretemporada. Soy feliz en Boca".