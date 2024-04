El delantero que se formó en River y fue vendido a la Premier League que ahora adiestra halcones

Jerónimo Morales Neumann debutó en un 3-3 vs Gimnasia y Esgrima de la Plata. Ese día convirtió un gol y se mostró como una joven promesa. En River compartió plantel con grandes figuras como Gonzalo Higuaín , Marcelo Gallardo , Radamel Falcao y Ariel Ortega . Según el exjugador, desde el club le pidieron 500 mil dólares para seguir en el primer equipo, pero no aceptó ese “negocio” y decidió virar a otros destinos.

Luego de convertir 14 goles en 47 partidos en “La Gloria”, el mendocino llegó a Estudiantes de La Plata, donde fue pedido por el reconocido entrenador Alejandro Sabella. Allí fue compañero de Juan Sebastián Verón, Enzo Pérez, Mauro Boselli y estuvo a punto de jugar la recordada final de Mundial de Clubes contra el mítico Barcelona de Pep Guardiola. “Me perdí la final del Mundial de Clubes 09 frente al Barcelona de Messi porque me agarró mononucleosis. Me reemplazó Enzo Pérez. Me quería matar” comentó Neumann en una entrevista en Infobae.

Morales Neuman en Estudiantes de la Plata.avif

Una vez terminado su ciclo en el “Pincha”, su carrera lo llevó a probar suerte en ligas extranjeras, incluyendo una experiencia en la Premier League con el Barnsley FC. Después de su corto paso por Inglaterra, y de haber vuelto al país para jugar en Independiente de Rivadavia, Neumann conoció el fútbol australiano. En el país oceánico, pudo asentarse tanto en el Adelaine United (15pj, 0 g) y en el Newcastle United Jets Fc (53 pj, 17 g).

Finalmente, el exdelantero volvió al fútbol nacional para jugar en Tigre y luego terminar su carrera futbolística en Independiente de Rivadavia a los 31 años. Según cuenta la expromesa, la muerte de su hermana por cáncer lo abatió anímicamente, y al no sentirse “al 100%”, decidió alejarse de las canchas a temprana edad para intentar volver a ser feliz.

Qué es de la vida de Jerónimo Morales Neumann tras su retiro

En la actualidad, Morales Neumann disfruta de una vida tranquila y alejada de los reflectores del fútbol. Vive en La Pampa, dónde se dedica a actividades relacionadas con el campo y a sus negocios personales ligados al manejo de propiedades en Bariloche y Mendoza.

Además, el exjugador encontró un pasatiempo particular en el adiestramiento de halcones; un gusto que ha cultivado desde hace años en Mendoza y que le brinda conexión con la naturaleza y la vida al aire libre.

Morales Neumann con su ave

Pese a que casi toda su vida estuvo ligada al fútbol, Morales Neumann no tiene intenciones de jugar nuevamente. Su carrera lo dejó con lesiones severas en los hombros y en una de sus rodillas. Según cuenta el ex River, intentó volver a jugar, pero se le salieron los hombros de lugar. De todos modos, el mendocino no descarta regresar a una cancha para “matar el vicio”.

A pesar de haber terminado su carrera como futbolista a temprana edad, y mientras busca la felicidad en nuevos horizontes lejos del deporte, Jerónimo Morales Neumann se puede dar el lujo de decir que cumplió “el sueño del pibe”.