El equipo argentino de vela campeón del mundo, en exclusiva con Ámbito: "Todavía no podemos caer"

Con el trofeo de campeón mundial de vela en su poder, Javier Santos admitió que sus expectativas y las del equipo no eran tan altas antes de llegar a Francia. "Nos habíamos puesto dos, tres metas antes de salir de Argentina. Dijimos de estar entre los 10 primeros del Mundial por ser nuestra primera experiencia a ese nivel" , afirmó en la charla con Ámbito.

Sin embargo, el viento sopló a favor y todo comenzó a cambiar cuando recibieron el barco que utilizaron en la competición. "Cuando llegamos a Francia el barco que habíamos alquilado nos sorprendió, era un poco distinto a los que estábamos acostumbrados en Argentina, más moderno. Hicimos dos días de entrenamiento, nos medimos solos y contra otros barcos, y nos dimos cuenta que nuestro barco era muy rápido", relató Santos.

"Después de la primera regata no lo podíamos creer, íbamos primeros. Dijimos 'bueno fue el primer día, casualidad, que se yo'. Al segundo día también y nos sorprendía. Empezamos a pensar 'no es casualidad'", agregó.

Santos destacó el trato que recibieron en Francia y la historia de cómo consiguieron el barco que los consagró. "La gente fue muy amable y tuvimos buena relación con todos. La gente que nos dio el barco eran unos polacos, que lo trasladaron desde su país hasta Francia. Son 2.500 kilómetros que hicieron de traslado para que nosotros pudiéramos correr".

En cuanto a la competición, Paprika comenzó con los nervios lógicos de la ocasión, pero con una capacidad de recuperación notable, clave para la victoria final. "El día de la largada teníamos muchos nervios. Aparte había un nivel muy bueno, no es fácil".

La flota, compuesta de más de 60 barcos, les parecía gigante. Y no era para menos, competidores de todo el mundo estaban allí con el mismo objetivo: ganar. Una experiencia inolvidable, sin dudas.

"El primer día cometimos algunos errores, pero supimos subsanarlos. Después tuvimos que esperar dos días para volver a correr porque no había viento. Pero hasta que las condiciones de clima y viento no mejoraran, no podíamos ir al agua", recordó Santos, que vivió con mucha ansiedad ese momento.

El equipo argentino se destacó en los días de competición y llegó con una enorme paridad a la zona de definición. Paprika estaba cabeza a cabeza con el equipo polaco Autopodlasie. El título no se definió hasta la última regata y tuvo un final de película.

Así lo contó Santos: "Nosotros por la clasificación general creíamos que estábamos segundos, empatados en puntos con el primero y segundos en la clasificación. Pero cuando anunciaron los premios nos enteramos que éramos campeones mundiales".

La explicación de la sorpresiva y enorme emoción del resultado final se debe a que la clasificación se separa por categorías y en la suya tuvieron el liderazgo definitivo.

La emoción por ganar el campeonato mundial

Durante la charla con Ámbito Santos recuerda detalles de la carrera y se vuelve a sensibilizar. "Es difícil creerlo, no eran nuestras expectativas ganar. Si bien en Argentina siempre anduvimos de punta, éramos campeones argentinos, sabíamos que en Francia era un Mundial e iban a estar los competidores de todos los países buscando el podio. Es hermoso esto, una cosa de no creer, todavía no podemos caer. Es una locura la verdad", aseguró con la emoción a flor de piel.

image.png El podio encabezado por los argentinos

Pero el timonel tuvo un condimento adicional en este Mundial: competió junto a su hija Lourdes, de 17 años, y juntos salieron campeones. "Fue algo muy emocionante correr con mi hija, el poder desarrollar este deporte acompañado de ella, ver la garra que le pone y el esfuerzo que hacemos todos por estar acá, es alucinante".

image.png Lourdes Santos, Javier Santos y Ramiro Martín Díaz, el equipo argentino de vela campeón del mundo.

Qué sigue para Paprika tras el título mundial en Francia

"Ahora a seguir trabajando. Nos llevamos muchas innovaciones para hacer en Argentina. La idea es entrenar con un barco similar al que queremos correr el año que viene en el Mundial de Italia, pero sabemos que es difícil", analizó el consagrado velista sobre sus próximos objetivos.

"Nosotros teníamos muchas desventajas en sí de cara al Mundial. Viajamos cinco días antes, al cuerpo le cuesta mucho acostumbrarse a la diferencia horaria, además de los nervios y todo eso. Cuesta mucho. Pensamos para el año que viene ir con 10 días de anticipo para llegar bien a la competición", reconoció Santos.

Además de Ámbito, otros de los acompañantes y sponsors que recibió Paprika para viajar a Francia fueron el Gobierno de Río Negro, la compañía de alimentos SUUM Patagonia, Minerales SRL de Ingeniero Jacobacci, la Lavandería Industrial Neuquén, la empresa de control de plagas EXTER, el Frigorífico AYM SRL de Neuquén, la empresa de indumentaria y merchandising Bordeya y la firma de transporte de cargas Expreso Nuevo Valle SRL.