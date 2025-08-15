El gol a los ¡13 segundos! de Botafogo para ganar en la Copa Libertadores







Botafogo le ganó 1 a 0 a Liga de Quito en la ida de los octavos. El único gol lo hizo Artur a los 13 segundos, el sexto más rápido en la historia de la Copa.

Botafogo venció este jueves como local por 1-0 a Liga de Quito, en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro.

El único gol del encuentro lo convirtió Artur, a los 13 segundos, y se transformó en el sexto tanto más rápido en la historia del torneo más importante del continente.

gol botafogo 13 segundos El gol de Botafogo sería definitorio. Con este resultado, el conjunto comandado por Cláudio Caçapa quedó al borde de la clasificación a los cuartos de final del certamen internacional. Para ello, deberá obtener al menos un empate en el duelo de vuelta, que tendrá lugar el jueves 21 de agosto desde las 19:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Por su parte, el elenco ecuatoriano está obligado a conseguir una victoria para poder forzar los penales o avanzar de manera directa a la siguiente instancia.

El triunfo del “Fogao” no coincidió con el desarrollo del duelo. Tras el tempranero gol del delantero brasileño, Artur, quien se anticipó a los defensas luego de un centro desde la izquierda por parte de Alex Telles, los dirigidos por Tiago Nunes dominaron el mismo.

A pesar de la superioridad en el juego y de haber pisado el área defendida por el arquero John con mayor insistencia, el cuadro de Quito no logró romper el cero y no pudo rescatar un empate que les dé tranquilidad para el partido definitorio por la serie. Síntesis Botafogo (BRA) 1 – 0 Liga de Quito (ECU): Formaciones: Botafogo: John; Alex Telles, David Ricardo, Alexander Barboza, Vitinho; Danilo, Marlon Freitas; Álvaro Montoro, Jefferson Savarino, Artur; Arthur Cabral. DT: Cláudio Caçapa. Liga de Quito: Gonzalo Valle; Leonel Quiñónez, Ricardo Ade, Richard Mina; Carlos Gruezo, Bryan Ramírez, José Quintero, Fernando Cornejo, Gabriel Villamíl; Jeison Medina, Lisandro Alzugaray. DT: Tiago Nunes. Estadio: Olímpico Nilton Santos, Brasil Árbitro: Wilmar Roldán Pérez (COL)