El increíble niño argentino que juega al ajedrez mejor que Bobby Fischer

El chico viene rompiendo récord tras récord en el mundo del ajedrez: fue el número 1 mundial en la categoría Sub 8 y, en abril de este año, se convirtió en el maestro FIDE más joven de la historia.

Actualmente, no solo es el mejor Sub 10 sino que, también, es el mejor Sub 11 con su puntaje ELO de 2335 dejando atrás, por amplia diferencia, a sus más inmediatos perseguidores.

En el certamen disputado en la ciudad sureña este fin de semana, Faustino Oro terminó segundo a raíz de sus 6,5 puntos en 9 rondas. Terminó invicto con cuatro triunfos y cinco tablas, dos de ellas ante los grandes maestros Neuris Delgado Ramírez (Paraguay, 2.548) y Diego Flores (2.534), ganador del torneo con 7,5.

El chico fue el primero de la historia en superar los 2200 y luego los 2300 puntos ELO. Con 9 años, 10 meses y 27 días, Faustino logró su primera norma de Maestro Internacional pero le faltan dos años más para tener ese título y buscará batir el récord de precocidad del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien fue maestro internacional a los 10 años, 9 meses y 20 días y luego se convirtió en el gran maestro más joven de la historia a los 12 años, 4 meses y 25 días.

image.png

Aprendió a jugar al ajedrez durante la pandemia

Faustino Oro aprendió a jugar este milenario juego con el comienzo de la pandemia, hace apenas 3 años, y desde allí desarrolló una sorprendente evolución.

Actualmente, el jugador del club Torre Blanca de la Ciudad de Buenos Aires, estudia 10 horas por semana, y el lugar le puso varios profesores para que prosiga su notable evolución. De continuar esta senda, se advirtió, no debería faltar mucho para que llegue a ser Gran Maestro, el listón más alto de los ajedrecistas.

De esta forma, Argentina parece encontrar un posible seguidor de los mejores jugadores del país, el recordado Miguel Najdorf y Oscar Panno.