La Confederación Brasileña de Fútbol informó en las últimas horas que el delantero permanecerá en New Jersey mientras el resto del plantel viaja a Filadelfia para el encuentro.

Brasil seguirá sin Neymar: no viajará para enfrentar a Haití por el Mundial 2026.

La Selección de Brasil se prepara para su próximo partido del viernes contra Haití en Filadelfia por la segunda fecha del grupo C. En ese marco, deberá prescindir nuevamente de su máxima figura. Neymar no viajará con el plantel y seguirá trabajando en la etapa final de su recuperación física , según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol.

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Brasil empató en su debut en la Copa del Mundo ante Marruecos y ya había sufrido la ausencia del delantero, quien continúa recuperándose de una molestia física que le impide estar a disposición de Carlo Ancelotti .

Ahora, la Confederación Brasileña de Fútbol informó en las últimas horas que el delantero permanecerá en New Jersey mientras el resto del plantel viaja a Philadelphia para enfrentar a Haití. La decisión apunta a optimizar la fase final de su recuperación y evitar cualquier riesgo que pueda comprometer su participación en el resto del torneo.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó en las últimas horas que el delantero permanecerá en New Jersey mientras el resto del plantel viaja a Philadelphia para enfrentar a Haití.

La ausencia de Neymar representa una preocupación para Brasil, que todavía no pudo mostrar su mejor versión en el certamen y necesita sumar de a tres para encaminar su clasificación a los octavos de final.

Por el momento, tampoco está garantizada la presencia del astro brasileño en el último compromiso de la fase de grupos. Su evolución será evaluada en los próximos días para determinar si podrá reaparecer frente a Escocia el miércoles 24 de junio.

Mientras tanto, el entrenador deberá volver a buscar alternativas para suplir la ausencia del futbolista más determinante de la Canarinha en una instancia clave de la competencia.

El mensaje de Neymar en su vuelta a las prácticas con Brasil: "¿Me extrañaban?"

Neymar volvió este miércoles a trabajar sobre el césped junto a sus compañeros de la Selección de Brasil. La noticia llega con alivio para el cuerpo técnico de Ancelotti, que necesita contar lo antes posible con él.

Puertas adentro, todavía mantienen cautela en torno a la recuperación del delantero del Santos, que llegó a su cuarta Copa del Mundo pero que todavía no debutó en el certamen.

El crack arrastra una lesión muscular grado dos en el gemelo derecho desde el 17 de mayo, cuando se lastimó en un partido del Brasileirao ante Curitiba.

Tras el entrenamiento, Neymar saludó a la prensa con un “¿Me extrañaban?”,