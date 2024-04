El Inter de Lautaro Martínez le ganó a Empoli y dio otro paso hacia el título en la Liga de Italia

Federico Dimarco abrió el marcador para Inter en el minuto 5 al rematar de primeras con la zurda un centro de A lessandro Bastoni . Los locales, que no ofrecieron su mejor juego, tuvieron que esperar hasta el minuto 81 para sentenciar con un gol a puerta vacía del delantero chileno Alexis Sánchez , quien había ingresado desde el banco de suplentes poco antes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1774926631267619084&partner=&hide_thread=false TAC... ¡¡EL NIÑO MARAVILLA!! Alexis Sánchez marcó el 2-0 final del Inter ante Empoli. El Neroazzurri sacó 14 PUNTOS DE VENTAJA en la cima de la #SerieAxESPN. pic.twitter.com/9xvbYJLehP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2024

¿Cuántos puntos necesitar Inter para ganar la Liga de Italia?

Pero sobre todo, estos tres puntos les dejan aún más cerca de un 20º Scudetto de su historia, el primero desde 2021. El Inter de Lautaro Martínez tan sólo necesita once puntos más en once fechas para asegurarse el título. A falta de ocho partidos para el final, el conjunto de Simone Inzaghi suma 14 puntos de colchón sobre el Milan (2º), que se colocó provisionalmente a once unidades después de su victoria en la cancha de Fiorentina el sábado (2-1), y 20 puntos más que la Juventus, en pleno calvario después de una nueva derrota el sábado ante la Lazio (1-0).