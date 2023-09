El llanto desconsolado del arquero de Banfield: "por favor no me saques"

Sin embargo, ya de pie, Cambeses se negó a salir y poco menos que suplicó a los colaboradores que no se hiciera el cambio. "Por favor, no me saques", decía entre llantos, y su pedido surtió efecto porque continuó en lacancha. Tras ese episodio el árbitro Andrés Merlos decidió adicionar 10 minutos, y fue en ese entonces cuando Rivera con una gran corrida por derecha, eliminó a dos defensores rivales y definió con zurda junto al palo derecho de Roffo para desatar la euforia entre los suyos.