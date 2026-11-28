Los Red Devils perdieron 4-0 ante Brentford en la presentación del entrenador argentino en Old Trafford. El equipo permanece en zona de descenso y acumula apenas ocho puntos en 12 fechas.

El Manchester United profundizó su crisis futbolística este sábado tras caer por 4-0 ante el Brentford , en el marco de la duodécima jornada de la Premier League . El encuentro representó la primera presentación de Mauricio Pochettino como entrenador del conjunto inglés en Old Trafford .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El director técnico argentino debutó el domingo pasado con una derrota por idéntico resultado frente al Liverpool, mientras que el miércoles consiguió un empate 2-2 como visitante ante el Sporting de Lisboa por la Champions League.

Con apenas ocho puntos en 12 encuentros, los Red Devils ocupan la decimonovena posición de la Premier League y podrían finalizar la jornada en el último lugar si Crystal Palace, que tiene una unidad menos, derrota este domingo al Hull City.

La situación resulta preocupante para uno de los clubes más importantes del fútbol inglés , que conquistó 20 títulos de liga y tres veces la máxima competencia europea.

Pochettino asumió hace diez días tras el despido de Michael Carrick , con el objetivo de revertir la crisis deportiva del equipo. Para ello, el entrenador de 54 años dejó su cargo al frente de la selección de Estados Unidos, que dirigió desde 2024.

El Manchester United cayó 4 a 0 ante el Brentford. Mezk

Sin embargo, su llegada todavía no produjo los resultados esperados y su presentación ante los simpatizantes del Manchester United terminó con una nueva goleada en contra.

Goleada y abucheos: el frustrado estreno de Mauricio Pochettino en Old Trafford

El Brentford encaminó la victoria durante la primera mitad gracias a un doblete de Callum Wilson, quien convirtió a los 19 y 32 minutos. Hasta el primer tanto de los visitantes, el Manchester United mostró una imagen favorable e incluso contó con oportunidades para ponerse en ventaja. Harry Maguire estrelló un cabezazo contra el travesaño a los ocho minutos, mientras que Bruno Fernandes y Patrick Dorgu también generaron situaciones de peligro por la vía aérea.

En el complemento, los dirigidos por Pochettino intentaron descontar, pero el noruego Kristoffer Ajer amplió la diferencia a los 82 minutos y terminó con las aspiraciones de recuperación del conjunto local.

Finalmente, el alemán Kevin Schade sentenció la goleada en el primer minuto de adición, bajo la lluvia y ante la frustración de los simpatizantes presentes en Old Trafford.

Uno de los principales problemas del Manchester United es su fragilidad defensiva: con 27 goles recibidos, comparte con Crystal Palace la condición de equipo más goleado de la Premier League.

Tras el pitazo final, Pochettino saludó al entrenador rival, el irlandés Keith Andrews, mientras los hinchas locales despidieron a sus futbolistas con fuertes abucheos.

Por su parte, Brentford escaló hasta la quinta posición y se metió en la pelea por la clasificación a la próxima Champions League. Además, consiguió su primera victoria como visitante ante el Manchester United desde 1937.

Premier League: Leeds se metió en puestos europeos y Arsenal se prepara para enfrentar al Manchester City

En el otro encuentro del primer turno del sábado, Leeds United derrotó por 3-0 al Coventry City, con una destacada actuación de Sean Longstaff, autor de dos goles. El triunfo le permitió alcanzar la sexta posición, mientras que su rival quedó decimoquinto.

La actividad continuará este sábado con el enfrentamiento entre Ipswich Town, ubicado en el decimoséptimo lugar, y Aston Villa, que marcha duodécimo.

El principal atractivo de la jornada tendrá lugar el domingo, cuando el Arsenal, líder y vigente campeón de la Premier League, se enfrente al Manchester City, que ocupa la tercera posición del campeonato.